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Химия проникает в утробу: беременных предупредили об опасности макияжа

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Беременные женщины, которые часто пользуются косметикой, чаще рожают детей с лишним весом. Все дело в химии, входящей состав средств, которая вредит ребенку даже в утробе.

Как известно, исследователи измерили уровень бутил парабена в моче 629 беременных. Оказалось, что максимальная его концентрация зафиксирована у тех, кто часто наносит макияж. Причем их дети имели, в среднем, больший вес в первые 8 лет жизни, и особенно это касалось девочек, передает Dailymail.

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Вредные вещества из косметики вредят не только коже

Вредные вещества из косметики вредят не только коже

Бэбиблог

Отмечается, что парабены проникают в организм через кожу, а затем переносятся в плаценту, откуда и причиняют вред плоду.

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого установили, что мышата, чьи матери подвергались воздействию парабенов, имели большую тягу к еде и склонность к полноте, чем мышата из контрольной группы. Выяснилось, что это вещество угнетало у мышей работу генов, которые контролируют голод.

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