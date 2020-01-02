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Губки бантиком: дерматолог поделилась рецептами детской косметики

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Каждая девочка мечтает выглядеть как принцесса, потому малышки всегда норовят залезть в мамину косметичку и подкрасить личико помадой-румянами, как это делают взрослые.

Но врачи не советуют позволять детям пользоваться магазинной декоративной косметикой, особенно малышкам до 5 лет.

"В составе любой магазинной косметики есть добавки вроде красителей, ароматизаторов и стабилизаторов, которые для малышей являются потенциальными аллергенами. Потому чувствительная, нежная и тонкая кожа детей может отреагировать на "макияж" покраснениями или шелушением", - рассказала MedOboz дерматолог Ольга Игнатьева.

Потому посоветовала приготовить косметику для маленькой принцессы дома и поделилась рецептами самих популярных косметических продуктов.

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Девочки любят мамину косметику

Девочки любят мамину косметику

Іmgfon

Яркий блеск для губ

Чтобы приготовить безопасный и даже полезный блеск для губ, подготовьте 15 г пчелиного воска, 8 г какао масла, 15 г масла ши, 15 капель масла сладкого миндаля и столовую ложку свекольного сока.

Итак, нагрейте воск на паровой бане, добавьте к нему масла и перемешивайте микс. Когда масса станет однородной, добавьте к ней сок, снова хорошенько перемешайте и отправьте остывать. Переместите микс в небольшую плотно закрывающуюся емкость и отправьте в холодильник застывать.

Такой блеск стоит хранить в прохладном темном месте, чтобы он не испортился.

Крем-тени

Если ваша малышка любит красить глазки, приготовьте дня нее красивые крем-тени. Для этого возьмите 5 г масла жожоба, 3 г пчелиного воска, половинку кофейной ложки какао и столько же кукурузной муки и талька.

Растопите на водяной бане воск и масла, тщательно перемешивайте микс. Когда смесь хорошо нагреется, добавьте к ней какао, муку и тальк, снова перемешайте все и переложите в небольшую удобную емкость. Отправьте тени в холодильник на 2-4 часа, пока они не затвердеют.

Хранить этот продукт также лучше темном прохладном месте, например, в холодильнике.

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Для румяных щечек

Еще один излюбленный девочками косметический продукт – рассыпчатые румяна. И их тоже очень легко можно приготовить в домашних условиях.

Итак, возьмите 2 столовые ложки крахмала или пудры корня маранты, чайную ложку порошка гибискуса и пол чайной ложки корицы. Смешайте до однородной массы все компоненты и переместите в баночку из-з под вашей рассыпчатой пудры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие компоненты в косметике могут спровоцировать появление акне.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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