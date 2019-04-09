Грудное вскармливание стало мукой для женщины из-за редкого заболевания

Дина Тодд обнаружила у себя редкое заболевание, известное как дисфория от грудного вскармливания, при котором она испытывала тревогу во время кормления своей дочери. Это заставляло ее испытывать сильный страх каждый раз, когда она кормила.

Дина говорит, что врачи выписали ее после родов, сказав, что у нее была послеродовая депрессия, хотя она чувствовала себя нормально, когда не кормила грудью.

После поиска информации в интернете о своей проблеме женщина обнаружила потенциальную причину своих странных ощущений – дисфорический рефлекс отделения молока или D-MER. Причиной D-MER является резкое снижение дофамина при выделении молока, в результате чего женщина начинает чувствовать беспокойство, тоску и страх. Дине становилось плохо каждый раз, когда она собиралась кормить ребенка грудью.

Дисфория могла помешать Дине быть заботливой матерью, но несмотря на тяжелое начало материнства, она знала, что надежда есть. Девушка поняла, что это нормально, и она чувствовала, что это пройдет.

Когда в семье появился второй ребенок, Дина была более подготовленной. Проблема с D-MER состоит в том, что женщины мало что об этом знают. Кормящая грудью думает, что причина в ней, что она не любит своего ребенка.

Сегодня Дина знает много о своей проблеме и имеет собственные способы контролировать эти чувства. Она полна решимости повысить осведомленность кормящих грудью мам и оказать им поддержку.

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