Планируете родить здорового малыша? Я рекомендую оценить состояние здоровья перед зачатием и исключить опасности.

Итак, нужно проконсультироваться у гинеколога, эндокринолога и сдать следующие анализы:

Анализ крови на ТТГ (сдаем в любой день менструального цикла) – скрининг заболеваний щитовидной железы, ее "правильная работа" очень важна для нормального развития эмбриона/плода.

Обновить флюорографию/рентген органов грудной клетки. Да, за рубежом не делают, но только потому, что у них нет эпидемии туберкулеза, мы с вами живем в других условиях и это крайне важное ежегодное обследование для каждой из вас.

Анализ крови на Ig G к кори и краснухе – при отрицательном результате – вакцинация, после нее надежная контрацепция 1 месяц.

Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты, мазок из влагалища на выявление хламидиоза, гонореи, трихомониаза и микоплазмы гениталиум.

ПАП-тест методом жидкостной цитологии + можно анализ на ВПЧ (котестинг) – результат действителен минимум год, можно избежать сдачи ПАП-теста во время беременности.