Гороскоп здоровья на 26 марта – как пережить тяжелый день

Говорят, понедельник – день тяжелый. И сегодняшний полностью оправдывает это описание.

"Практически весь день, вплоть до 16 часов, пропитан напряженностью, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. – До 11 утра, особенно у женщин, будет "закипать мозг".

После 11.00 ситуация начнет утихать, однако, чтобы прийти в себя после нервного всплеска, понадобится еще много времени. Чтобы поскорее восстановиться, подумайте о доме – что хорошего в нем можно сделать.

"Подобные дни бывают четыре раза в месяц, то есть, раз в неделю. Когда-то это пятница, когда-то понедельник, - объяснила астролог. – Потому не стоит сердиться, к накалу страстей нужно морально подготовиться и просто пережить такие дни".

Помимо раздражительности, повышается риски появления головной боли, особенно у мужчин-начальников, а также у Овнов и Козерогов. Потому на всякий случай бросьте в карман пару таблеток обезболивающего.

Женщин Раков и Козерогов в этот понедельник могут беспокоить женские болезни, а также есть высокий риск нежелательной беременности.

Повелевающий в этот день ретроградный Меркурий провоцирует забывчивость у всех знаков зодиака. Потому каждому нужно тщательно перепроверять свою работу во избежание неприятностей.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как избавиться от головной боли.