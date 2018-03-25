Гороскоп здоровья на 25 марта: как питаться и чего опасаться

Это воскресенье, как и все другие дни, таит в себе секреты и подвохи. И чтобы прожить его с улыбкой, астрологи рекомендуют прислушиваться к звездам.

"Сегодняшний день будет слегка напряженным только с утра, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. - А вот после 9 часов, после вкусного утреннего кофе или чая, состояние вспыльчивости утихнет".

Кстати, если у вас имеются конфликты, это воскресенье способствует их сглаживанию.

Звезды рекомендуют сегодня всем знакам, а особенно Ракам, обратить внимание на питание в течение дня – вкусные любимые блюда и лакомства будут способствовать хорошему позитивному настроению.

Для всех сегодня есть риск простудиться и слечь с температурой. Организм будет особенно чувствительным к перепаду температур, потому для того, чтобы заболеть будет достаточно 10-15 минут переохлаждения. И если уж это и случиться, болезнь может затянуться до 3 апреля.

Повышается риск травматизма у Овнов, Львов и Козерогов, потому особенно берегите ноги и голову.

В этот день повышается риск возникновения инсультов. Потому тем, у кого имеются проблемы с сосудами, стоит заняться своей активностью: снизить вероятность болезни помогут упражнения с поворотами шеи и головы, а также размеренная ходьба.

Если вы задумали заняться закаливанием, начать диету либо отказаться от вредных привычек, стоит это сделать именно сегодня. Звезды сулят успех в подобных вопросах.

Тельцам, Весам и Козерогам следует заняться почками. Пейте больше чистой воды – в это время она обладает особой очищающей силой.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как рекомендует худеть гороскоп.