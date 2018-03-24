Гороскоп здоровья на 24 марта: кому надо быть начеку

Несмотря на то, что суббота - выходной день и погода сегодня располагает к хорошему настроению, некоторым знакам Зодиака нужно оставаться начеку.

"Этот день сулит раздражительность, - рассказала "МедОбозу" астролог Людмила Снитковская. – Утро начнется с необъяснимого беспокойства и продлится так до 11 часов. Особенно это на себе ощутят Близнецы".

Овнов, Раков и Козерогов с 11 до 17 часов могут беспокоить расстройства пищеварения – ничего серьезного, но неприятно. Потому старайтесь есть не торопясь, откажитесь от очень горячей и острой пищи. Поосторожничать следует и во время приготовления еды – звезды предупреждают о риске получения ожогов или порезов.

У Овнов, Близнецов, Козерогов, Львов, Весов и Водолеев в этот день есть риск возникновения головных болей из-за холода или простудных заболеваний. Потому, выходя на улицу, одевайтесь тепло, а в помещении – будьте осторожнее со сквозняками и кондиционерами.

Сегодня тот день, когда стоит начинать лечение, если вы таковое планировали. Начало курса обещает скорейшее выздоровление.

Тем, кого беспокоят проблемы с венами, сегодня стоит начать заниматься своим здоровьем, поскольку звезды предупреждают о риске усугублении состояния. Попробуйте делать зарядку для разработки коленных суставов и икроножных мышц.

А вот визит к гинекологу или маммологу лучше отложить до следующей недели – есть вероятность ошибки при постановлении диагноза, которая может вас расстроить.

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