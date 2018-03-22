Гороскоп здоровья на 23 марта

Несмотря на то, что пятница - конец рабочей недели и настроение должно быть на высоте, день обещает быть нервным для всех знаков зодиака. Потому каждому стоит помнить о том, что все болезни от нервов.

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Овен

В эту пятницу вам стоит обратить внимание на свою фигуру – если вас что-то не устраивает, смело составляйте план преображения. Следуя ему, вы сможете быстро достичь успеха.

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Телец

Скорее всего вам придется провести этот день на ногах. А значит, устанете и будете чувствовать себя "выжатым лимоном". Вернуть вас в чувства поможет контрастный душ.

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Близнецы

Возможно, вас подкачает пищеварение – тяжесть, расстройство и прочие неприятные симптомы. Поэтому откажитесь от кулинарных изысков, отдав предпочтение знакомым блюдам. И добавьте больше овощей.

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Рак

Звезды рекомендуют вам быть осторожнее с сахаром и шоколадом. Помочь почувствовать себя легче они не помогут (хотя вам будет казаться обратное), а вот повысят давление – наверняка.

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Лев

В эту пятницу вы можете быть несколько рассеяны и невнимательны. Потому будьте осторожнее на дороге и при работе с техникой.

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Дева

Завтра для вашей кожи есть риск появления высыпаний – из-за аллергии или не вовремя вымытых рук. Поэтому обратите внимание на свое питание и гигиену.

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Весы

Если вы приболели, то завтра у вас появится желание подлечиться при помощи нетрадиционной медицины. Звезды рекомендуют не экспериментировать, иначе станет только хуже.

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Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее с глазами – вероятно, за неделю они сильно устали от компьютера. Начните утро с гимнастики для глаз – она снимет напряжение и поможет глазам справиться с нагрузкой.

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Стрелец

Если у вас есть возможность расслабиться и отдохнуть, обязательно воспользуйтесь. В эту пятницу релакс поможет восстановить и приумножить потраченные ранее силы.

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Козерог

Хорошее самочувствие вам сегодня обеспечат незначительные перемены: смена постельного белья, несущественная перестановка (хотя бы просто переставьте местами вазоны с цветами). Обновление обстановки подарит вам перезагрузку.

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Водолей

Звезды рекомендуют вам в этот день есть побольше цитрусовых. Они помогут вам освежиться и взбодриться, а заодно и восполнить запас витаминов.

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Рыбы

Полуфабрикаты в этот день не для вас, поскольку ваш организм не готов будет с ними справиться. Потому внесите коррективы в ваше меню – пусть в нем будут лучше простые, но полностью натуральные продукты.

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