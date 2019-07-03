Захочет – попросит: Комаровский дал важный совет родителям

Ребенок, который не любит обычную воду, будет ее пить, если родители не будут предлагать альтернативу.
Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram ответил на вопрос, волнующий многих родителей: "Можно ли заставлять ребенка пить обычную воду, если он от нее категорически отказывается?".
По мнению педиатра, в этой ситуации нужно поступать педагогично – не предлагать в качестве замены сладкие напитки, которые могут нанести вред здоровью. Если ребенок будет испытывать настоящую жажду, то он сам попросит у вас воды.
Он также отметил, что долг родителей – всегда предлагать воду своему чаду.
Вопрос: ⠀ Сыночку моему 1.4. Он совершенно не хочет пить обычную простую воду. Нужно ли его заставлять пить? ⠀ Ответ: ⠀ Если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить. То есть ваша задача всегда предлагать ребенку жидкость. Другой вопрос в том, что, если ребенок отказался от воды, а вы тут же прибежали с компотом или соком, то он и дальше будет отказываться. Поэтому вы уже сейчас должны понимать, что, заменяя воду сладкими напитками, вы наносите прямой вред здоровью вашего ребенка. Поэтому, конечно же, ваш ребенок, глядя ваши добрые глаза, прекрасно знает, что, отказавшись от воды и устроив истерику, он получит от вас замечательный сладкий сок. Поэтому он воду и не пьет. Что делать? Не давать ему альтернативы, давать то, что надо. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #питье #жажда #вода #жидкость
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