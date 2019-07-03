Захочет – попросит: Комаровский дал важный совет родителям

Ребенок, который не любит обычную воду, будет ее пить, если родители не будут предлагать альтернативу.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram ответил на вопрос, волнующий многих родителей: "Можно ли заставлять ребенка пить обычную воду, если он от нее категорически отказывается?".

По мнению педиатра, в этой ситуации нужно поступать педагогично – не предлагать в качестве замены сладкие напитки, которые могут нанести вред здоровью. Если ребенок будет испытывать настоящую жажду, то он сам попросит у вас воды.

Он также отметил, что долг родителей – всегда предлагать воду своему чаду.

Ранее MedOboz писал, что доктор Комаровский сообщил, какие самые опасные часы для нахождения под солнцем – с 10 утра до 16 полдня.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!