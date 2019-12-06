Глаукома у детей: врач назвал основные признаки болезни

Сегодня расскажу про глаукому у детей.
Внутри нашего глаза за счёт продукции особой жидкости и её оттока поддерживается внутриглазное давление (ВГД). Его можно измерить специальными тонометрами (контактными и бесконтактными, вторые на сегодняшний день используются чаще) во время рутинного осмотра офтальмолога.
Глаукома – серьёзное заболевание глаз, характеризующееся повышением ВГД. Это происходит либо из-за повышенного производства глазной жидкости, либо из-за нарушения её оттока. Длительное повышение внутриглазного давления приводит к поражению зрительного нерва и в итоге к потере зрения.
У детей редко, но может встречаться врождённая глаукома. Гораздо чаще глаукома развивается позже, в течение жизни. Раннее выявление и лечение глаукомы может спасти человеку зрение.
Если вы заметили один из следующих признаков, как можно скорее сообщите о нём своему педиатру:
чрезмерное слезотечение;
ярко выраженная светочувствительность (ребёнок отворачивается от света, прячется под одеялом);
ребёнок жмурится;
ребёнок жалуется на туман перед глазами;
глаза чрезмерно выпуклые;
повышенная раздражительность;
спазм век;
постоянная боль в глазах.
Врожденная глаукома у детей встречается редко
Иллюстрация
Один из методов лечения глаукомы – хирургический. Доктор создаёт альтернативный путь для оттока жидкости.
Ребёнку, которому однажды был поставлен диагноз "глаукома", требуется регулярный контроль у окулиста, чтобы не пропустить возможные рецидивы болезни, держать ВГД под контролем и следить за состоянием зрительного нерва и роговицы.
Берегите зеницы ока. Будьте здоровы!
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