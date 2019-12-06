Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Mamaclub

Глаукома у детей: врач назвал основные признаки болезни

803
Читать материал на украинском

Сегодня расскажу про глаукому у детей.

Внутри нашего глаза за счёт продукции особой жидкости и её оттока поддерживается внутриглазное давление (ВГД). Его можно измерить специальными тонометрами (контактными и бесконтактными, вторые на сегодняшний день используются чаще) во время рутинного осмотра офтальмолога.

Глаукома – серьёзное заболевание глаз, характеризующееся повышением ВГД. Это происходит либо из-за повышенного производства глазной жидкости, либо из-за нарушения её оттока. Длительное повышение внутриглазного давления приводит к поражению зрительного нерва и в итоге к потере зрения.

У детей редко, но может встречаться врождённая глаукома. Гораздо чаще глаукома развивается позже, в течение жизни. Раннее выявление и лечение глаукомы может спасти человеку зрение.

Если вы заметили один из следующих признаков, как можно скорее сообщите о нём своему педиатру:

  • чрезмерное слезотечение;

  • ярко выраженная светочувствительность (ребёнок отворачивается от света, прячется под одеялом);

  • ребёнок жмурится;

  • ребёнок жалуется на туман перед глазами;

  • глаза чрезмерно выпуклые;

  • повышенная раздражительность;

  • спазм век;

  • постоянная боль в глазах.

Новости
Плохой набор веса у детей
Врожденная глаукома у детей встречается редко

Врожденная глаукома у детей встречается редко

Иллюстрация

Один из методов лечения глаукомы – хирургический. Доктор создаёт альтернативный путь для оттока жидкости.

Ребёнку, которому однажды был поставлен диагноз "глаукома", требуется регулярный контроль у окулиста, чтобы не пропустить возможные рецидивы болезни, держать ВГД под контролем и следить за состоянием зрительного нерва и роговицы.

Берегите зеницы ока. Будьте здоровы!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Сиволобов Александр Сиволобов
Тема
Здоровье
Тег
дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости