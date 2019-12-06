Глаукома у детей: врач назвал основные признаки болезни

Сегодня расскажу про глаукому у детей.

Внутри нашего глаза за счёт продукции особой жидкости и её оттока поддерживается внутриглазное давление (ВГД). Его можно измерить специальными тонометрами (контактными и бесконтактными, вторые на сегодняшний день используются чаще) во время рутинного осмотра офтальмолога.

Глаукома – серьёзное заболевание глаз, характеризующееся повышением ВГД. Это происходит либо из-за повышенного производства глазной жидкости, либо из-за нарушения её оттока. Длительное повышение внутриглазного давления приводит к поражению зрительного нерва и в итоге к потере зрения.

У детей редко, но может встречаться врождённая глаукома. Гораздо чаще глаукома развивается позже, в течение жизни. Раннее выявление и лечение глаукомы может спасти человеку зрение.

Если вы заметили один из следующих признаков, как можно скорее сообщите о нём своему педиатру:

чрезмерное слезотечение;

ярко выраженная светочувствительность (ребёнок отворачивается от света, прячется под одеялом);

ребёнок жмурится;

ребёнок жалуется на туман перед глазами;

глаза чрезмерно выпуклые;

повышенная раздражительность;

спазм век;

постоянная боль в глазах.

Новости Плохой набор веса у детей

Врожденная глаукома у детей встречается редко Иллюстрация

Один из методов лечения глаукомы – хирургический. Доктор создаёт альтернативный путь для оттока жидкости.

Ребёнку, которому однажды был поставлен диагноз "глаукома", требуется регулярный контроль у окулиста, чтобы не пропустить возможные рецидивы болезни, держать ВГД под контролем и следить за состоянием зрительного нерва и роговицы.

Берегите зеницы ока. Будьте здоровы!

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!