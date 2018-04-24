Где дороже всего рожать: рейтинг цен от The Economist

Вопрос стоимости родов всегда актуален в любой стране.

Издание The Economist составило рейтинг стран, где роды стоят дороже всего.

Итак, по версии редакции, дороже всего рожать в США. Там в среднем стоимость родов обходится приблизительно в 10808 долларов (порядка 283 тысяч гривен). И хоть страховка покрывает большую часть стоимости, родителям все еще остается доплатить около 3000 долларов (приблизительно 78,5 тысяч гривен).

The Economist

На втором месте по дороговизне родов – Британия. Там, в клинике, где рожала Кейт Миддлтон, роды обойдутся приблизительно в 8500 долларов (около 222,5 тысяч гривен).

Третье место заняла Швейцария. Там стоимость родов составляет приблизительно 6900 долларов (180,5 тысяч гривен).

Также в рейтинг попали Австралия, Франция, Чили, Нидерланды и другие страны.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о стоимости "бесплатных" родов в украинских государственных больницах и аналогичной услуге в частных клиниках страны.