Левша или правша: ученые раскрыли секрет особенности

Способ кормления младенца в первый год его жизни может повлиять на то, будет ли ребенок левшой или правшой.

К такому выводу пришли исследователи Университета Вашингтонской школы общественного здоровья. Их наблюдения показали, что на выбор доминирующей руки влияет не врожденный фактор, а воспитание, пишет The Daily Mail.

Почти у каждого пятого левши ключевой причиной этого является то, кормили ли их грудью или из бутылочки. Так, у детей, которые были на натуральном вскармливании, доминирующей рукой чаще бывает правая. А те, кто питаются смесями из бутылок, намного чаще становятся левшами.

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Кроме этого, исследователи выяснили, что чем дольше ребенок питается грудью, тем меньше у него шансов стать левшой.

"Грудное вскармливание на протяжении шести месяцев снижает эту возможность с 13 до 10%", — пояснили ученые.

Иллюстрация pexels

Сообщается также, что в исследовании принимали участие почти 70 000 малышей и их мам из пяти стран.

Как писал OBOZREVATEL, педиатр назвал список продуктов и блюд, которые не рекомендуются для кормящих мам.

А вот одним из самых важных элементов рациона является молоко. Кормя ребенка грудью, женщина должна употреблять как минимум три стакана молокопродуктов в день.

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