Фолиевая кислота и йод: защити себя и своего малыша в период эпидемии

Для каждой женщины, планирующей беременность, главное, чтобы ее будущий ребенок родился здоровым. Однако 4% детей в Украине рождаются с пороками развития, значительная часть родов - патологические, более 20% беременностей заканчиваются выкидышами. Как же защитить свое здоровье и здоровье своего малыша?

Прежде всего, будущей маме рекомендуется пересмотреть свой образ жизни не менее чем за 3 месяца до начала беременности. В рацион необходимо включить некоторые витамины и микроэлементы, которые играют чрезвычайно важную роль в правильном формировании и развитии плода и которые, к сожалению, мы не можем в достаточном количестве получить с продуктами питания. Речь идет только о веществах, которые нужны организму женщины и ее будущему ребенку в повышенном количестве, поскольку уже доказано, что избыточное и необоснованное употребление поливитаминов также вредит плоду. А некоторые витамины, такие как A, D, B12, могут даже накапливаться в организме и становиться токсичными в больших дозах.

Но есть микронутриенты, без которых родить здорового ребенка сложно, поскольку потребность в этих веществах во время беременности возрастает. Особенно это важно на ранних сроках беременности и на этапе планирования. Именно к таким нутриентам относится фолиевая кислота и йод.

Повышенная потребность в фолиевой кислоте обусловлена ​​тем, что это вещество участвует в построении клеток нервной системы плода, а также в процессах кроветворения, и формировании всех органов и тканей. Дефицит фолиевой кислоты до и во время беременности существенно повышает риск возникновения врожденных пороков, обусловленных дефектами нервной трубки, а также гипотрофии и недоношенности.

Еще одним чрезвычайно важным элементом для будущей мамы является йод. Йододефицитные состояния широко распространены в нашей стране, ведь обусловлены недостаточностью йода в почве и воде,что ведет к дефициту этого нутриента в продуктах питания. Дефицит йода в период подготовки к беременности и, тем более, во время беременности наносит вред здоровью матери и ребенка, повышает риск перинатальной патологии, выкидышей, увеличивает вероятность мертворождения, рождения глухонемых и умственно отсталых детей, является одной из причин недоношенности, врожденных пороков , нарушений нервно-психического развития детей.

Особенно актуальным становится этот вопрос в период повышенных рисков для матери и ее будущего ребенка, как эпидемия и т.д., когда организму и их иммунной системе нужна дополнительная поддержка. Для того, чтобы иммунная система могла выполнить свои функции и защитить организм от заболевания, она должна находиться в состоянии повышенной напряженности. В такой период происходит усиление активности клеток иммунной системы, поскольку им необходимо быстро найти и обезвредить возбудителей, которые попадают в организм. А для этого иммунным клеткам, как и любой клетке нашего организма требуется дополнительное поступление нутриентов снаружи.

Так, известно, что для нормального функционирования клеток иммунной системы необходим такой микроэлемент, как йод. Именно гормоны щитовидной железы (для выработки которых необходим этот нутриент) усиливают иммунный ответ организма, защищая нас от многих недугов. Например работа лейкоцитов, фагоцитов, уровень иммуноглобулинов и других факторов, которые обеспечивают достаточную иммунный ответ организма, напрямую зависит от обеспечения организма йодом. Недостаток же этого нутриента, в свою очередь, может привести к снижению иммунитета.

Фолиевая кислота также является компонентом, без которого иммунная система не может нормально выполнять свои функции, поскольку это вещество принимает непосредственное участие в образовании клеток крови, отвечающие за иммунитет, и их функционировании.

Будущей маме рекомендуется принимать по 400-800 мкг фолиевой кислоты ежедневно, начиная прием за 3 месяца до планируемой беременности, далее - во время всего периода беременности и лактации.

Обеспечить потребность женщины в фолиевой кислоте и йоде поможет оригинальный европейский препарат Фолио. Это бренд немецкой компании SteriPharm (Стерифарм), которая является мировым экспертом по фолиевой кислоты. Она уже более 40 лет заботится о здоровье женщин и детей не только в Европе но и за ее пределами. Сегодня почти 45% беременных женщин в Германии принимают препараты компании SteriPharm в качестве пищевых добавок.

Одна таблетка Фолио содержит 400 мкг фолиевой кислоты и 200 мкг йода, что обеспечивает суточную потребность организма женщины в фолиевой кислоте и йоде и полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и Минздрава Украины.

ФОЛИО® - единственный продукт, состав которого полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и Минздрава Украины.

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