Это опасно: врач рассказал, как нельзя лечить простуду и грипп

Несмотря на то, что грипп уже сдает позиции, риск заболеть никто не отменял. Особенно, когда погода за окном оставляет только мечтать о потеплении и сухости.

Семейный врач Вадим Вус рассказал, чего нельзя делать, если заболел ребенок, передает пресс-служба Минздрава.

Итак, не стоит использовать следующие популярные меры:

Небулайзеры и ингаляторы – может спровоцировать увеличение объема слизи в дыхательной системе. Их нужно использовать только под присмотром врача, и только при заболеваниях верхних дыхательных путей или при бронхиальной астме.

Противокашлевые сиропы – часто опасны для маленьких детей (до 4 лет), а также могут спровоцировать скопление избыточного количества слизи.

Средства от симптомов простуды – это препараты для взрослых. А детям микс "от всего и сразу" противопоказан из-за огромного количества побочных эффектов.

Иммуностимуляторы – эффективность таких средств не доказана, поскольку исследований нигде пока не проводилось.

Иммуномодуляторы – серьезные препараты, которые используются только в особых случаях, например при онкологии или при трансплантации органов.

Антибиотики – они могут противостоять бактериям, но ОРВИ, в частности, грипп – провоцируются вирусами, против которых антибиотики бессильны.

Гомеопатия – сотни исследований таких препаратов доказали, что эффективность гомеопатии приравнивается к плацебо.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что нельзя делать, если у ребенка жар.