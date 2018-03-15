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Это опасно: врач рассказал, как нельзя лечить простуду и грипп

7.9тЧитать новость на украинском

Несмотря на то, что грипп уже сдает позиции, риск заболеть никто не отменял. Особенно, когда погода за окном оставляет только мечтать о потеплении и сухости.

Семейный врач Вадим Вус рассказал, чего нельзя делать, если заболел ребенок, передает пресс-служба Минздрава.

Итак, не стоит использовать следующие популярные меры:

  • Небулайзеры и ингаляторы – может спровоцировать увеличение объема слизи в дыхательной системе. Их нужно использовать только под присмотром врача, и только при заболеваниях верхних дыхательных путей или при бронхиальной астме.

  • Противокашлевые сиропы – часто опасны для маленьких детей (до 4 лет), а также могут спровоцировать скопление избыточного количества слизи.

  • Средства от симптомов простуды – это препараты для взрослых. А детям микс "от всего и сразу" противопоказан из-за огромного количества побочных эффектов.

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  • Иммуностимуляторы – эффективность таких средств не доказана, поскольку исследований нигде пока не проводилось.

  • Иммуномодуляторы – серьезные препараты, которые используются только в особых случаях, например при онкологии или при трансплантации органов.

  • Антибиотики – они могут противостоять бактериям, но ОРВИ, в частности, грипп – провоцируются вирусами, против которых антибиотики бессильны.

  • Гомеопатия – сотни исследований таких препаратов доказали, что эффективность гомеопатии приравнивается к плацебо.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что нельзя делать, если у ребенка жар.

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