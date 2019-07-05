Комаровский развеял миф о летнем отдыхе с ребенком

Отдых в горах не представляет опасности для ребенка.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram ответил на вопрос касательно горной болезни у детей.

Врач сказал, что вероятность развития этого патологического состояния у ребенка очень мала, тем более, что альпийские подъемники не так высоки, чтобы у трехлетнего малыша могли возникнуть симптомы болезни.

Ранее MedOboz сообщал, что доктор Комаровский дал совет родителям, как приучить ребенка пить обычную воду.

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