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/Mamaclub

Комаровский развеял миф о летнем отдыхе с ребенком

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Отдых в горах не представляет опасности для ребенка.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram ответил на вопрос касательно горной болезни у детей.

Врач сказал, что вероятность развития этого патологического состояния у ребенка очень мала, тем более, что альпийские подъемники не так высоки, чтобы у трехлетнего малыша могли возникнуть симптомы болезни.

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Комаровский сказал, с какого возраста детям можно давать планшет

Вопрос: ⠀ Здравствуйте. Мы очень любим горы и собираемся этим летом отдохнуть в Альпах всей семьёй. Хотели, конечно, заехать на канатных дорогах повыше, но потом вспомнили про горную болезнь... ⠀ До какой высоты безопасно подниматься с трёхлетним ребёнком, у которого нет каких-либо проблем с сосудами, ушами и т.д.? ⠀ Ответ: ⠀ Примерно ориентируясь в альпийских подъемниках, я не знаю такого подъемника, при пользовании которым у здорового трехлетнего ребенка могут возникнуть симптомы горной болезни. Так что практически уверен, что все будет безопасно, если сразу после подъема не будете нагружать его физически и последите за его состоянием. ⠀ И еще: если у него одышка, то это не значит, что ему противопоказана высота и отдых в горах, просто ориентируйтесь на возраст и учитывайте возможности адаптации маленького ребенка. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #дети #родительство #семья #свежийвоздух #здоровье #горы #отдых

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее MedOboz сообщал, что доктор Комаровский дал совет родителям, как приучить ребенка пить обычную воду.

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Тема
Летний отдых
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
детиздоровье
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