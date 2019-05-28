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/Mamaclub

Уход и лечение новорожденных: эксперты обсудили новые стандарты

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Эксперты Минздрава Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ОО "Ранние Птички", ОО "Вакцинация" обсудили протоколы Европейских междисциплинарных стандартов ухода за новорожденными детьми.

Новые стандарты направлены на урегулирование вопроса ухода за новорожденным ребенком с момента беременности, сообщают в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

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По мнению специалистов, новые стандарты актуальны для Украины. Сейчас на очереди формирование междисциплинарной команды для дальнейшего перевода стандартов в Украине для использования в ежедневной врачебной практике.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что новые европейские стандарты позволят спасать больше жизней новорожденных и присоединиться украинским врачам мировой практике лечения.

новорожденный ребенок

новорожденный ребенок

fakty.com.ua

По данным ВОЗ, главными причинами смерти детей до пяти лет является преждевременные роды и осложнения при рождении. Данную статистику можно исправить путем предоставления лучшего ухода от времени рождения, что и является основной задачей новых стандартов.

Инициаторами получения этих стандартов Украиной выступили МОЗ Украины и ОО "Украинская ассоциация родителей недоношенных детей Ранние пташки".

Ранее MedOboz писал, что много детей в мире рождаются с низким весом, что в дальнейшем влияет на их здоровье и выживание.

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Санина Юлия
Санина Юлия
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