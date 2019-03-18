Дитинология: педиатрия нового поколения

Педиатрия, как и любая другая наука, должна развиваться. Медицинские знания устаревают быстро, быстро меняются подходы и методы, изменился и взгляд на детское здоровье.

Уже давно во всем мире при лечении болезней в большинстве случаев ориентируются на научно-обоснованные рекомендации, в основе которых лежит доказательная медицина. Это значит никаких непроверенных методов – только те, эффективность и безопасность которых доказаны путем тщательных исследований.

А еще на первое место выходят не так поиск и лечение болезней, как создание таких условий, чтобы ребенок болел реже.

Привычный нам подход предполагает при банальной простуде назначение ребенку массы медикаментов, зачастую сомнительной эффективности, а профилактика часто заключается в проведении осмотров, а вовсе не в усилиях, направленных на сохранение здоровья.

Все потому, что наша педиатрия завязана на советской медицинской системе, когда главным было не столько реально заботиться о здоровье, сколько улучшать мифические показатели. Вот только новая педиатрия совсем другая. Это мультифункциональный подход, предусматривающий многовекторные экспертные знания и услуги как от больницы, включая полный набор больничного функционала, так и от врача, который лечит не отдельные органы и части тела, а ребенка в целом, оказывая помощь и в диагностике, и в лечении, и в сопровождении больного в процессе его выздоровления. Врачи-дитинологи лечат не болезнь, а ребенка, причем с минимальным стрессом и страхом для ребенка и его родителей.

На немецком языке детская медицина называется Kinderheilkunde, что можно перевести и как лечение детей, и как забота о здоровье. В Украине новатором этого направления выступает медицинская сеть "Добробут", которая стала инициатором создания совершенного нового понятия – "дитинология".

Дитинология – это та же педиатрия, но только качественно улучшенная, с учетом всех современных знаний и опыта стран, в которых система здравоохранения находится на наивысшем уровне. Иными словами, дитинология – это следующая ступень развития педиатрии.

Алексей Рыков:

"Необходимо помнить, что большинство детей изначально здоровы, и главная задача врача – наблюдать и делать так, чтобы ребенок не болел".

Главное для дитинолога – способствовать здоровому развитию малыша. А если все же нужно будет лечить – тогда с минимальным стрессом для ребенка, без назначения ненужных обследований, анализов и с необходимым минимумом лекарств.

Еще одно отличие заключается в том, что дитинолог – это врач, которому знакомы все сферы медицины. Он лечит не какую-то отдельную часть тела ребенка, а организм в целом.

Алексей Рыков:

"Большое преимущество в том, что ребенка ведет один врач, и с 90% вопросов, которые могут возникнуть, он способен разобраться сам, направляя пациента к узкому специалисту лишь в случае реальной необходимости".

Каждый дитинолог немного психолог и всегда найдет общий язык и с ребенком, и с его родителями. Игровая атмосфера и развлекательная обстановка способствуют комфортному времяпрепровождению и снижению у детей стресса от визита к врачу.

Специалисты МС "Добробут" постоянно проходят обучение на мировых конференциях по педиатрии.

Алексей Рыков:

"Работа дитинологов основывается исключительно на доказательной медицине. А еще мы стараемся создать в клинике полностью замкнутый цикл, и мы способны решить практически все проблемы, которые могут возникнуть. Это значительно упрощает родителям задачу. У нас есть все необходимое оборудование, здесь трудятся высокоспециализированные специалисты".

Стационары, в частности основная клиника нашей сети, работают в режиме 24/7, что даёт возможность принимать маленьких пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Кроме того, имеется служба неотложной помощи на дому. Также для удобства создано мобильное приложение, в котором указываются все визиты к врачу, обследования, результаты анализов, есть возможность онлайн-записи.

Причем это приложение двустороннее – одно в телефоне у пациента, а другое – у врача, который имеет возможность наблюдать в режиме онлайн за лечением, просматривать анализы, заключения и т. д. Таким образом, врач всегда в курсе всех проблем, которые могут возникнуть у его маленьких пациентов.

Подведем итог. Бесплатный прием в общей поликлинике, вроде бы, должен побеждать. Но все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Вопреки всем мифам, бесплатная медицина уже давно такой не является. А частная медицина не настолько дорогая, как многие привыкли считать.

А если учесть, что дитинолог никогда не пропишет ненужных лекарств и процедур и все может решиться назначением одного средства, то возможные расходы могут оказаться значительно ниже, чем в государственной поликлинике. А вот качество предоставляемого лечения в разы выше.

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