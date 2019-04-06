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/Mamaclub

Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

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Жительница Шотландии Эммалуиз Леггэйт узнала о беременности за 45 минут до наступления родов.

"Я не делала тест на беременность. У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего. Доктора не могут объяснить, почему у меня не было живота", - отметила она, пишет Metro.

У девушки уже был первенец, после его рождения она начала принимать противозачаточные таблетки, чтобы не забеременеть повторно.

Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

Metro

Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

Metro

Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

Metro

Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

Metro

Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

Metro

Эммалуиз также признается, что незадолго до родов немного поправилась, однако похудеть ей никак не удавалось.

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Доктора предполагают, что причиной отсутствия живота стало расположение ребенка в области спины. Это происходит довольно часто.

Роды прошли успешно. Здорового малыша назвали Сиара.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, китаянка из города Сямынь родила двойняшек от разных отцов.

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Место
Шотландия
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Ш. Олег
Ш. Олег
Теоретически подобное возможно, но на практике… Существует целый ряд как вероятных, так и достоверных признаков беременности, "прозевать" которые все до одного , на мой взгляд, довольно сложно даже самому наивному и глупому человеку. Хотя… Лет 20 назад я бы напрочь отверг такую возможность, но сейчас, с высоты прожитых лет и приобретённого опыта, не буду, пожалуй, столь категоричен. :)
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