Девушка узнала о беременности за 45 минут до родов: что произошло

Жительница Шотландии Эммалуиз Леггэйт узнала о беременности за 45 минут до наступления родов.

"Я не делала тест на беременность. У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего. Доктора не могут объяснить, почему у меня не было живота", - отметила она, пишет Metro.

У девушки уже был первенец, после его рождения она начала принимать противозачаточные таблетки, чтобы не забеременеть повторно.

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Эммалуиз также признается, что незадолго до родов немного поправилась, однако похудеть ей никак не удавалось.

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Доктора предполагают, что причиной отсутствия живота стало расположение ребенка в области спины. Это происходит довольно часто.

Роды прошли успешно. Здорового малыша назвали Сиара.

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