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Ольга Товпенко
Ольга Товпенко
ПсихологВсе статьи автора

Детские страхи: нормально или нет

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Помните из детства: в чёрном, чёрном доме стоит чёрный, чёрный стол. На чёрном, чёрном столе стоит чёрный, чёрный гроб. В чёрном, чёрном гробу лежит белый, белый мертвец: "Отдай свое сердце".

Детские страхи - неизбежное явление. Это - посвящение во взрослую жизнь!

Дети – шилопопы, но чтобы их длинный нос не довел их до беды, инстинкты уберегают их от опасностей. Фантазии о пауках, чудовищах и зомби просто заставляют их быть осторожными.

Поэтому страхи в детстве не только нормальны - они необходимы!

На каждом этапе взросления у детей разные темы для страхов:

Для младенцев и малышей:

  • Громкие звуки и внезапные движения;

  • Большие приближающиеся объекты - машины или поезда;

  • Незнакомцы - можно наблюдать, как ребенок прячется за маминой юбкой, когда в дом приходят гости;

  • Потерять маму и папу, расставаться - стоит маме выйти за дверь, и тут же начнется паника;

  • Перемена обстановки в доме, перестановка – замечали такое?

В дошкольном возрасте детей пугают:

  • Темнота;

  • Шум ночью;

  • Маски и клоуны;

  • Монстры и привидения, персонажи из ютуба – зомбаки, гоблины, чёртики;

  • Животные - собаки, пауки, змеи, насекомые - иногда продолжают пугать и во взрослом возрасте;

  • Смерть мамы или папы – дети много фантазируют на эту тему и придумывают ритуалы защиты.

В школьном возрасте:

  • Гроза, шторм, катастрофы;

  • Быть одному дома;

  • Страшные новости, фильмы, передачи;

  • Травмы, болезни, доктора, стрельба или смерть;

  • Страх ошибиться, опоздать и быть отвергнутым.

Если у вашего ребенка страх по возрасту – значит, все в порядке: подсознание ребенка учится справляться с пугающими темами. ⠀

Обращаться за помощью стоит, если страх задерживается у ребенка надолго и мешает ему жить, общаться, учиться. Если ребенок слишком сильно реагирует на пугающую ситуацию или и вовсе испытывает страх без видимого повода - стоит обратиться за консультацией детского психолога.

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Автор
Ольга ТовпенкоОльга Товпенко
Тема
Родители и дети
Объекты
здоровьеПсихологияСоветы врача
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