Помните из детства: в чёрном, чёрном доме стоит чёрный, чёрный стол. На чёрном, чёрном столе стоит чёрный, чёрный гроб. В чёрном, чёрном гробу лежит белый, белый мертвец: "Отдай свое сердце".

Детские страхи - неизбежное явление. Это - посвящение во взрослую жизнь!

Дети – шилопопы, но чтобы их длинный нос не довел их до беды, инстинкты уберегают их от опасностей. Фантазии о пауках, чудовищах и зомби просто заставляют их быть осторожными.

Поэтому страхи в детстве не только нормальны - они необходимы!

На каждом этапе взросления у детей разные темы для страхов:

Для младенцев и малышей:

Громкие звуки и внезапные движения;

Большие приближающиеся объекты - машины или поезда;

Незнакомцы - можно наблюдать, как ребенок прячется за маминой юбкой, когда в дом приходят гости;

Потерять маму и папу, расставаться - стоит маме выйти за дверь, и тут же начнется паника;

Перемена обстановки в доме, перестановка – замечали такое?

В дошкольном возрасте детей пугают:

Темнота;

Шум ночью;

Маски и клоуны;

Монстры и привидения, персонажи из ютуба – зомбаки, гоблины, чёртики;

Животные - собаки, пауки, змеи, насекомые - иногда продолжают пугать и во взрослом возрасте;

Смерть мамы или папы – дети много фантазируют на эту тему и придумывают ритуалы защиты.

В школьном возрасте:

Гроза, шторм, катастрофы;

Быть одному дома;

Страшные новости, фильмы, передачи;

Травмы, болезни, доктора, стрельба или смерть;

Страх ошибиться, опоздать и быть отвергнутым.

Если у вашего ребенка страх по возрасту – значит, все в порядке: подсознание ребенка учится справляться с пугающими темами. ⠀

Обращаться за помощью стоит, если страх задерживается у ребенка надолго и мешает ему жить, общаться, учиться. Если ребенок слишком сильно реагирует на пугающую ситуацию или и вовсе испытывает страх без видимого повода - стоит обратиться за консультацией детского психолога.