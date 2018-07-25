Помните из детства: в чёрном, чёрном доме стоит чёрный, чёрный стол. На чёрном, чёрном столе стоит чёрный, чёрный гроб. В чёрном, чёрном гробу лежит белый, белый мертвец: "Отдай свое сердце".
Детские страхи - неизбежное явление. Это - посвящение во взрослую жизнь!
Дети – шилопопы, но чтобы их длинный нос не довел их до беды, инстинкты уберегают их от опасностей. Фантазии о пауках, чудовищах и зомби просто заставляют их быть осторожными.
Поэтому страхи в детстве не только нормальны - они необходимы!
На каждом этапе взросления у детей разные темы для страхов:
Для младенцев и малышей:
Громкие звуки и внезапные движения;
Большие приближающиеся объекты - машины или поезда;
Незнакомцы - можно наблюдать, как ребенок прячется за маминой юбкой, когда в дом приходят гости;
Потерять маму и папу, расставаться - стоит маме выйти за дверь, и тут же начнется паника;
Перемена обстановки в доме, перестановка – замечали такое?
В дошкольном возрасте детей пугают:
Темнота;
Шум ночью;
Маски и клоуны;
Монстры и привидения, персонажи из ютуба – зомбаки, гоблины, чёртики;
Животные - собаки, пауки, змеи, насекомые - иногда продолжают пугать и во взрослом возрасте;
Смерть мамы или папы – дети много фантазируют на эту тему и придумывают ритуалы защиты.
В школьном возрасте:
Гроза, шторм, катастрофы;
Быть одному дома;
Страшные новости, фильмы, передачи;
Травмы, болезни, доктора, стрельба или смерть;
Страх ошибиться, опоздать и быть отвергнутым.
Если у вашего ребенка страх по возрасту – значит, все в порядке: подсознание ребенка учится справляться с пугающими темами. ⠀
Обращаться за помощью стоит, если страх задерживается у ребенка надолго и мешает ему жить, общаться, учиться. Если ребенок слишком сильно реагирует на пугающую ситуацию или и вовсе испытывает страх без видимого повода - стоит обратиться за консультацией детского психолога.
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