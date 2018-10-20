Продолжим про психосоматику! Вы просили про аллергию. Начнем с психогенной крапивницы.

Крапивница –аллергическая реакция в виде высыпаний на коже, зуда, иногда повышения температуры, тошноты, кашля, нарушения стула. Крапивница опасна тем, что может стать толчком для более серьезных заболеваний – отека Квинке, анафилактического шока.

Как определить психогенную крапивницу? Проанализируйте, что ее вызвало. Если нет других возможных причин аллергической реакции, как:

аллергенная еда;

медицинские средства;

укусы насекомых;

пыль;

пыльца от растений;

бытовая химия;

холод;

солнечное излучение;

Но есть событие, хронический или острый стресс, которые вызвали эмоциональное потрясение.

Как психика влияет на кожу? Кожа быстро реагирует на наше эмоциональное состояние, так как усеяна нервными окончаниями. При стрессовой реакции мозг может посылать сигнал кожным сосудам расшириться, увеличив их проницаемость. Клетки начинают набухать, что проявляется в характерной сыпи на коже.

Но! Психогенная крапивница возникает в тех случаях, когда ребенок предрасположен к тревожным реакциям. Это значит, что не каждый ребенок, который переживает стресс, отреагирует на него крапивницей! Врожденная структура личности ребенка, а также его способность противостоять подобного рода стрессам, атмосфера в семье играют роль!

Как лечить? Традиционно рекомендуют отдых от нервных напряжений, легкие успокоительные средства. Но самое главное – это, конечно, развитие эмоциональной устойчивости.

Это:

Поддержка! Ведь часто ребенок беспомощен перед событием, которое вызывает его болезнь.

Развитие осознания своего тела и его границ.

Умение общаться и говорить нет, отстаивать себя, решать конфликты.

Готовность идти вперед, несмотря на трудности.

Словом, упорство и оптимизм – незаменимые навыки в борьбе с психосоматикой.

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