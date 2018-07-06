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Александр Сиволобов
Александр Сиволобов
ПедиатрВсе статьи автора

Детская депрессия: как распознать и что делать

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По каким признакам можно заметить депрессию у ребёнка?

Основные признаки депрессии у ребенка:

  • Ребенок большую часть времени грустный, раздражительный, заплаканный, раздражённый.

  • Ему больше не нравятся те вещи, которые его радовали раньше.

  • Появились изменения в весе и пищевом поведении ребёнка: он стал больше или меньше есть, похудел или прибавил в весе.

  • Мало спит ночью или много спит днём.

  • Не хочет проводить время ни с семьёй, ни с друзьями.

  • Испытывает нехватку сил, энергии, не справляется с повседневными делами.

  • Возникает чувство собственной бесполезности или вины. Низкая самооценка.

  • Ребёнку трудно сконцентрироваться, принять решение, сделать выбор.

  • Часто страдает школьная успеваемость.

  • Ребёнка не волнует дальнейшее будущее.

  • Ощущение боли в теле, когда на самом деле нет никакой соматической болезни.

  • Ребёнок часто думает о смерти и суициде.

Не всегда вышеперечисленные симптомы говорят о наличии реальной депрессии, но если многое из этого подходит к вашему ребёнку, если всё это длится уже довольно продолжительное время, то это может быть красным флагом для вас, родителей.

Что я должен делать, если подозреваю у ребёнка депрессию?

Поговорите с ребёнком о его чувствах, о том, что происходит дома или в школе, о том, что его беспокоит.

Посоветуйтесь с детским врачом. Некоторые медицинские проблемы могут вызывать депрессию. Кроме того, он сможет посоветовать вам психотерапевта (специалиста по проблемам с эмоциями и поведению) или назначить лекарства от депрессии.

Что я могу сделать, чтобы постараться предотвратить возникновение депрессии?

Основой психического здоровья является правильное питание, достаточное количество сна, физические упражнения и позитивные взаимоотношения с другими людьми как дома, так и вне его.

  • Время, проведенное за экраном телевизора/компьютера, должно быть ограничено. Поощряйте физическую активность ребёнка, чтобы он смог научиться позитивному общению с другими людьми.

  • Чаще проводите время со своим ребёнком, хвалите его, указывайте на его хорошие стороны, так вы сможете выстроить здоровые отношения в семье.

  • Поговорите с ребёнком о его взаимоотношениях с ровесниками. Если он стал жертвой чьих-то издевательств, то это может нанести серьёзный вред его психическому состоянию.

  • Если ребёнок в данный момент переживает горечь утраты, окажите ему дополнительную моральную поддержку.

  • Уменьшите стресс. Кратковременное снижение количества школьных заданий, домашних дел или активности могут уменьшить стресс и давление на ребёнка.

  • Оружие, лекарственные средства и алкоголь должны быть под запретом для ребёнка.

  • Научите ребёнка снимать стресс с помощью спорта или творчества.

  • Общаясь с ребёнком, проявляйте к нему свою любовь и поддержку. Научите его описывать свои ощущения.

  • Научите его смотреть на проблемы с другого угла, более позитивно.

  • Разбивайте большие проблемы на маленькие задания, так ребёнок справится с ними быстрее и успешнее.

Если ребёнку назначили лечение:

  • Следуйте плану лечения. Следите, чтобы ребёнок получал все предписанные лекарства.

  • Лечение работает, но это может занять несколько недель.

  • Составьте список людей, к которым можно обратиться за помощью, если состояние ребёнка ухудшится.

  • Вы должны знать факторы риска по суициду. Они включают в себя разговоры о суициде с другими людьми или обсуждение этой темы в интернете, ребёнок раздаёт свои вещи другим, интересуется тематикой смерти и употребления запрещённых веществ.

  • Держите под рукой телефоны вашего врача, психотерапевта и экстренного кризисного центра.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Александр СиволобовАлександр Сиволобов
Тема
Родители и дети
Объекты
здоровьеПсихологияСоветы врача дети
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