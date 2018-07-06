По каким признакам можно заметить депрессию у ребёнка?

Основные признаки депрессии у ребенка:

Ребенок большую часть времени грустный, раздражительный, заплаканный, раздражённый.

Ему больше не нравятся те вещи, которые его радовали раньше.

Появились изменения в весе и пищевом поведении ребёнка: он стал больше или меньше есть, похудел или прибавил в весе.

Мало спит ночью или много спит днём.

Не хочет проводить время ни с семьёй, ни с друзьями.

Испытывает нехватку сил, энергии, не справляется с повседневными делами.

Возникает чувство собственной бесполезности или вины. Низкая самооценка.

Ребёнку трудно сконцентрироваться, принять решение, сделать выбор.

Часто страдает школьная успеваемость.

Ребёнка не волнует дальнейшее будущее.

Ощущение боли в теле, когда на самом деле нет никакой соматической болезни.

Ребёнок часто думает о смерти и суициде.

Не всегда вышеперечисленные симптомы говорят о наличии реальной депрессии, но если многое из этого подходит к вашему ребёнку, если всё это длится уже довольно продолжительное время, то это может быть красным флагом для вас, родителей.

Что я должен делать, если подозреваю у ребёнка депрессию?

Поговорите с ребёнком о его чувствах, о том, что происходит дома или в школе, о том, что его беспокоит.

Посоветуйтесь с детским врачом. Некоторые медицинские проблемы могут вызывать депрессию. Кроме того, он сможет посоветовать вам психотерапевта (специалиста по проблемам с эмоциями и поведению) или назначить лекарства от депрессии.

Что я могу сделать, чтобы постараться предотвратить возникновение депрессии?

Основой психического здоровья является правильное питание, достаточное количество сна, физические упражнения и позитивные взаимоотношения с другими людьми как дома, так и вне его.

Время, проведенное за экраном телевизора/компьютера, должно быть ограничено. Поощряйте физическую активность ребёнка, чтобы он смог научиться позитивному общению с другими людьми.

Чаще проводите время со своим ребёнком, хвалите его, указывайте на его хорошие стороны, так вы сможете выстроить здоровые отношения в семье.

Поговорите с ребёнком о его взаимоотношениях с ровесниками. Если он стал жертвой чьих-то издевательств, то это может нанести серьёзный вред его психическому состоянию.

Если ребёнок в данный момент переживает горечь утраты, окажите ему дополнительную моральную поддержку.

Уменьшите стресс. Кратковременное снижение количества школьных заданий, домашних дел или активности могут уменьшить стресс и давление на ребёнка.

Оружие, лекарственные средства и алкоголь должны быть под запретом для ребёнка.

Научите ребёнка снимать стресс с помощью спорта или творчества.

Общаясь с ребёнком, проявляйте к нему свою любовь и поддержку. Научите его описывать свои ощущения.

Научите его смотреть на проблемы с другого угла, более позитивно.

Разбивайте большие проблемы на маленькие задания, так ребёнок справится с ними быстрее и успешнее.

Если ребёнку назначили лечение: