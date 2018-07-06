По каким признакам можно заметить депрессию у ребёнка?
Основные признаки депрессии у ребенка:
Ребенок большую часть времени грустный, раздражительный, заплаканный, раздражённый.
Ему больше не нравятся те вещи, которые его радовали раньше.
Появились изменения в весе и пищевом поведении ребёнка: он стал больше или меньше есть, похудел или прибавил в весе.
Мало спит ночью или много спит днём.
Не хочет проводить время ни с семьёй, ни с друзьями.
Испытывает нехватку сил, энергии, не справляется с повседневными делами.
Возникает чувство собственной бесполезности или вины. Низкая самооценка.
Ребёнку трудно сконцентрироваться, принять решение, сделать выбор.
Часто страдает школьная успеваемость.
Ребёнка не волнует дальнейшее будущее.
Ощущение боли в теле, когда на самом деле нет никакой соматической болезни.
Ребёнок часто думает о смерти и суициде.
Не всегда вышеперечисленные симптомы говорят о наличии реальной депрессии, но если многое из этого подходит к вашему ребёнку, если всё это длится уже довольно продолжительное время, то это может быть красным флагом для вас, родителей.
Что я должен делать, если подозреваю у ребёнка депрессию?
Поговорите с ребёнком о его чувствах, о том, что происходит дома или в школе, о том, что его беспокоит.
Посоветуйтесь с детским врачом. Некоторые медицинские проблемы могут вызывать депрессию. Кроме того, он сможет посоветовать вам психотерапевта (специалиста по проблемам с эмоциями и поведению) или назначить лекарства от депрессии.
Что я могу сделать, чтобы постараться предотвратить возникновение депрессии?
Основой психического здоровья является правильное питание, достаточное количество сна, физические упражнения и позитивные взаимоотношения с другими людьми как дома, так и вне его.
Время, проведенное за экраном телевизора/компьютера, должно быть ограничено. Поощряйте физическую активность ребёнка, чтобы он смог научиться позитивному общению с другими людьми.
Чаще проводите время со своим ребёнком, хвалите его, указывайте на его хорошие стороны, так вы сможете выстроить здоровые отношения в семье.
Поговорите с ребёнком о его взаимоотношениях с ровесниками. Если он стал жертвой чьих-то издевательств, то это может нанести серьёзный вред его психическому состоянию.
Если ребёнок в данный момент переживает горечь утраты, окажите ему дополнительную моральную поддержку.
Уменьшите стресс. Кратковременное снижение количества школьных заданий, домашних дел или активности могут уменьшить стресс и давление на ребёнка.
Оружие, лекарственные средства и алкоголь должны быть под запретом для ребёнка.
Научите ребёнка снимать стресс с помощью спорта или творчества.
Общаясь с ребёнком, проявляйте к нему свою любовь и поддержку. Научите его описывать свои ощущения.
Научите его смотреть на проблемы с другого угла, более позитивно.
Разбивайте большие проблемы на маленькие задания, так ребёнок справится с ними быстрее и успешнее.
Если ребёнку назначили лечение:
Следуйте плану лечения. Следите, чтобы ребёнок получал все предписанные лекарства.
Лечение работает, но это может занять несколько недель.
Составьте список людей, к которым можно обратиться за помощью, если состояние ребёнка ухудшится.
Вы должны знать факторы риска по суициду. Они включают в себя разговоры о суициде с другими людьми или обсуждение этой темы в интернете, ребёнок раздаёт свои вещи другим, интересуется тематикой смерти и употребления запрещённых веществ.
Держите под рукой телефоны вашего врача, психотерапевта и экстренного кризисного центра.
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