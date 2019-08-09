"Десерт не получишь": ученые объяснили, почему заставлять детей съедать все – опасно

Во время приема пищи не нужно заставлять детей доедать блюдо полностью и не оставлять "ни крошки". Существует риск, что они начнут игнорировать свой голод и даже будут ненавидеть овощи.

Об этом написала "InoPressa" со ссылкой на "Slate.fr". Специалисты считают, что, несмотря на то, что родители только с наилучшими побуждениями запрещают ребенку употреблять сладкое, пока тот не доест основное блюдо, этот способ не является эффективным.

По мнению директора по исследованиям в Центре наук о вкусе и питании Софи Никлаус, такое употребление еды не рекомендуется с поведенческой или пищевой точки зрения.

Ребенок

"Такое приказание очистить свою тарелку даже контрпродуктивно. Потому что в итоге оно сбивает с толку чувство голода и регулирование приема пищи. А еще потому, что оно придает негативную окраску той пище, которую человек пытается в себя "затолкать", – отметил автор публикации.

Исследователи добавили, что, хотя у детей размер желудка не такой, как у взрослого человека, однако вторые часто забывают об этом и подают малышам объективно слишком большие и неподходящие порции. Более того, отметила диетолог Вероника Провеншер, ребенок рождается с очень хорошими сигналами голода и сытости.

Издание подчеркнуло, что не следует забывать, что как для детей, так и для взрослых к контролю за приемом пищи примешиваются много более или менее сознательных сигналов.

"Заставлять ребенка доедать все с тарелки – значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству", – отметила Никлаус.

Провеншер подчеркнула, что в зависимости от деятельности и других приемов пищи и закусок, сделанных в течение дня, у ребенка не всегда одинаковый уровень голода.

Диетолог провела опрос женщин с проблемами избыточного веса: когда их попросили подумать о своих трудностях с распознанием сигналов голода, они сказали, что в детстве их приучали до конца "подчищать" свою тарелку.

"В менее благополучных семьях, где распространенность ожирения выше, существует также и бюджетная напряженность вокруг продуктов питания: важно не выбрасывать продукты питания. Это может побуждать родителей чаще заставлять детей доедать все до конца", – подчеркнула Никлаус.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач Евгений Комаровский сообщил, какие продукты нельзя давать детям.

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