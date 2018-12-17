У 45- 50 % женщин наблюдаются эмоциональные нарушения в периоде после родов, из них у 10 - 15 % развивается послеродовая депрессия, которая может продолжаться около 3 месяцев и более.

Причинами послеродовой депрессии могут быть:

• Появление большой ответственности. С появлением ребенка женщине нужно освоить роль матери: адаптироваться к изменившимся условиям, изучить желания маленького ребенка, распознавать его реакции и понимать, как действовать. В этом случае, если у женщины ранее наблюдалась неустойчивая и "слабая" нервная система, определенные личностные особенности, то такая "нагрузка" может приводить к психологической нестабильности, а также может возникать депрессивное состояние. Поэтому нужно поддерживать молодую маму, заботиться и помогать ей. Но если подавленное настроение длится более двух недель и состояние женщины только ухудшается, нужно обратиться за помощью.

• Проблемы в семье, неблагоприятная обстановка, когда муж или другие члены семьи злоупотребляют спиртными напитками или присутствует семейное насилие не только физическое, но и моральное.

Предрасположенность, которая передается по наследству. У многих пациенток наблюдается наличие депрессивных расстройств у родственников (наследственная предрасположенность).

• Гормональные нарушения, когда после родов на какое-то время увеличивается концентрация гормона пролактина, отвечающего за лактацию, а также нарушается баланс таких гормонов, как эстроген и прогестерон. В этот период у женщины на фоне гиперпролактинемии может возникнуть ангедония – неспособность или снижение способности чувствовать удовольствие. Повышенный пролактин ухудшает эмоциональное состояние женщины, а также усугубляет депрессивное состояние. Поэтому, первое, что необходимо сделать – это прекратить лактацию. Таким образом, не только благодаря уменьшению пролактина улучшиться состояние женщины, но и назначенные лекарственные препараты, которые будет принимать молодая мама, не попадут с молоком к ребенку.

Депрессия, возникающая после родов, также может быть:

- приступом – эпизодом - фазой возможного аффективного расстройства (депрессивная фаза биполярного аффективного расстройства или депрессивный эпизод рекуррентного депрессивного расстройства),

- психической патологией, в том числе невротического круга, при которой сниженное настроение было спровоцировано гормональным дисбалансом, возникающим после рождения ребенка.

Иногда "послеродовой депрессией" могут называть послеродовые психозы, когда наблюдаются бредовые идеи или галлюцинации, а это состояние требует обязательного стационарного лечения у психиатров.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что если в послеродовой период возникло депрессивное состояние и необходима медицинская помощь, тогда нужно отказаться от лактации и кормить ребенка с помощью искусственного вскармливания. Таким образом, а также с помощью специальных препаратов, снижающих лактацию, уменьшиться уровень гормона пролактина. У женщин с послеродовой депрессией можно будет провести терапию психических расстройств с помощью психотропных препаратов, поскольку дозы лекарств не будут попадать к ребенку через молоко.

И спустя определенное время женщина вновь будет чувствовать себя счастливой мамой!