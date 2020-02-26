Что делать, если ребенок выпил бытовую химию: эксперт дала советы

Эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская рассказала историю киевлянки, ребенок которой проглотил таблетку для посудомоечной машины, и посоветовала, что делать в таком случае.

Историей Юлии Лифаренко она поделилась на своей странице в Facebook. Женщина рассказала, что, как только заметила, что ее дочь положила в рот предмет бытовой химии, то сразу же вытащила его, вымыла руки и рот ребенка и напоила водой и смектой.

Однако знакомый доктор посоветовал сразу ехать в больницу, поскольку у ребенка может быть ожог пищевода. Позже врачи все же подтвердили этот диагноз у малышки.

"У нас ожог пищевода второй степени. От секунды таблетки во рту! Нас здорово спасло промывание желудка, гормон и антибиотик в качестве превентивной терапии. Так вот, химический ожог пищевода может не иметь клинических проявлений несколько дней. Ребенок ведет себя как обычно. Анализ крови тоже может быть спокойный без изменения показателей. То есть понять есть ли ожог можно только сделав сделав фгс (глотнув зонд), – написала женщина.

Если ожог серьезный (3 степень) то с 5 по 10 день нужна пластическая операция на пищеводе чтобы избежать спаек. Если ее не сделать – просвет пищевода сужается и может наступить инвалидность.

Так, Лизвинская вынесла главные моменты, о которых нужно помнить всем мамам:

вся химия, лекарства, алкоголь, уксус, сода, специи, яды, крупы 100 вне зоны досягаемости ребенка, который ползает и тем более ходит.

Если есть подозрение, что что-то взял в рот или проглотил опасное – срочно в токсикологию Охматдет если Киев.

Если вы не из Киева то позвоните им (+38 044 2366096) и спросите правильную ли тактику лечения выбрали вы.

Химическое отравление часто не имеет проявлений до 5 дней. После 5 дней без хирургического вмешательства не обойтись.

В случае с бытовой химией время – решающий фактор. Буквально от считаных минут зависит, будет ребенок жить, будет инвалидом или все обойдется.

Когда ребёнок "что-то" выпил или съел, а вы не знаете, что именно – берите с собой образцы. Это поможет токсикологам эффективно действовать.

Есть сомнения – обращайтесь за неотложной медицинской помощью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 12 февраля в метро Киева на глазах у матери чуть не похитили 5-летнего ребенка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!