Что делать, чтобы зачать мальчика: врач дала советы

Существуют некие способы и расчеты, следуя которым можно повысить шансы зачать ребенка желаемого пола.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко назвала по крайней мере два методы, эффективность которых исследования подтвердили немного менее чем на 50%, передает ТСН.

Первый метод – овуляторный. На основании информации о подвижности и выживании мужских и женских половых хромосом можно сделать вывод о том, когда лучше вступать в интимную близость, чтобы зачать мальчика.

Врач подсказала, как зачать мальчика ipf.ua

Сперматозоиды, переносимые мужскими гаметами, более подвижны и быстрее, однако они недолгое время живут в женских половых органах. В среднем их выживаемость составляет 2-3 дня. Следовательно, если женщина хочет родить мальчика, вступать в половую связь следует как можно ближе ко дню овуляции или же в ее пик.

Те же самые клетки, которые имеют женские хромосомы, могут двигаться гораздо медленнее, однако их выживание в такой среде составляет до 5-7 суток. Поэтому для той пары, которая мечтает о девочке, половой акт должен быть за 5-7 дней до овуляции.

Из этого следует, чтобы зачать мальчика ли девочку, нужно рассчитать дату овуляции. Для этого существует много способов. Точность расчета будет максимальной, если использовать их всех одновременно.

Отмечается, что успешное внедрение овуляторного метода планирования пола ребенка требует несколько месяцев подготовки от обоих партнеров. Она должна включать в себя следующее:

тщательное наблюдение за месячным циклом женщины (включая исследование слизи, измерение температуры, тесты на овуляцию), что позволит определить оптимальную дату полового акта;

забота о качестве мужской спермы (например, путем соблюдения правильной диеты, отказа от курения, алкоголя и сексуальное воздержание в течение 3-7 дней до планируемого зачатия ребенка).

Второй метод – диетический. Согласны, связь между диетой и зачатием ребенка определенного пола может удивить, но есть ученые, которые определили, что питание будущих родителей сильно влияет на будущий пол ребенка. Одним из них является французский профессор Джозеф Столковски, который вместе с другим ученым Жаком Лораном и вывели диетический метод (еще его называют "Французской диетой").

Если пара хочет спланировать пол ребенка, нужно следить за рационом питания женщины. По словам Столковски, диета должна начинаться уже за полгода до зачатия.

Для того чтобы зачать мальчика, профессор рекомендует диету, богатую натрием и калием, которые можно найти в цитрусовых, помидорах, бананах, семечках подсолнечника, мяте, петрушке и мясном ассорти. В свою очередь, таких продуктов, как молоко, шоколад, орехи, цельнозерновой хлеб или ракообразные, следует избегать.

Как сообщал OBOZREVATEL, для зачатия здорового ребенка ученые рекомендуют бросить употреблять алкоголь: за шесть месяцев до зачатия – мужчинам, а за три месяца – женщинам.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!