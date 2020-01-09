Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Mamaclub

Чем раньше, тем лучше: что нужно знать о вакцинации от гепатита В

295
Читать материал на украинском

Зачем так рано вакцинировать малышей от гепатита В?

Большинство больных гепатитами В и С не знают об этом. Итальянский врач-вирусолог Убальдо Виско Командини говорит, что около 70% его пациентов инфицированы вирусом гепатита. К сожалению, люди часто узнают об инфекции лишь в тот момент, когда наступают тяжёлые осложнения: цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.

Даже у прогрессивной Европы не получается побороть эпидемию гепатитов из-за их бессимптомного течения. “У многих людей с гепатитом B или C не наблюдается явных симптомов болезни, и ее часто долго не диагностируют”, – говорит Эрика Даффелл, эпидемиолог Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме.

Статистика такова: 45-85% больных гепатитом В и 20-89% больных гепатитом С узнают о своём недуге лишь спустя несколько лет. Замечу, что всё это время подобные люди являются заразными для окружающих. ВОЗ крайне обеспокоена этим вопросом и считает профилактику и раннюю диагностику гепатитов приоритетной задачей на ближайшее время.

Диагностика проста: необходимо сдать анализ крови. Современная медицина обладает достаточными знаниями и способами замедлить развитие осложнений, а в случае гепатита С и вовсе победить болезнь.

Для профилактики передачи инфекции многие страны вводят вакцинацию против гепатита В. Благодаря этому его распространенность, по данным большинства стран Европы, составляет менее 1%. Например, в Италии этот показатель равен 0,7%.

"Самое большое снижение показателей гепатита B происходит в странах с высоким, 95% и выше, охватом вакцинацией", – отмечает доктор Даффелл.

Новости
Биохимический анализ крови: о чем "говорят" печеночные пробы
Вакцинировать детей от гепатита В лучше всего в первые 24 часа их жизни

Вакцинировать детей от гепатита В лучше всего в первые 24 часа их жизни

Иллюстрация

Гепатитом В может заболеть любой. Этот вирус передается в результате контакта с кровью, спермой и другими биологическими жидкостями инфицированного человека (вирус может передаваться от матери ребенку при родах и от взрослых детям в быту).

Гепатит С передаётся в основном через контакт с кровью инфицированного человека и наиболее распространён среди инъекционных наркоманов. Однако это не означает, что стоит терять бдительность, гепатит С чаще и быстрее приводит к тяжёлым осложнениям. Кроме того, имеются данные о росте заболеваемости инфекцией гепатита среди гомосексуалистов, а также среди заключенных и мигрантов. Вакцины против гепатита С пока ещё не существует.

Прежде чем оценивать необходимость вакцинации своего сына или дочки от гепатита В, спросите себя: как много ваших родственников, которые скоро придут порадоваться за новорождённого, недавно делали анализ крови на антитела к гепатиту В или С? Уверен, что немногие...

Вакцинация от гепатита В нужна, важна и спасает жизни детей.

Будьте здоровы!⠀

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "гепатит" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Сиволобов Александр Сиволобов
Темы
гепатит Здоровье
Тег
дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости