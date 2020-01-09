Чем раньше, тем лучше: что нужно знать о вакцинации от гепатита В

Зачем так рано вакцинировать малышей от гепатита В?

Большинство больных гепатитами В и С не знают об этом. Итальянский врач-вирусолог Убальдо Виско Командини говорит, что около 70% его пациентов инфицированы вирусом гепатита. К сожалению, люди часто узнают об инфекции лишь в тот момент, когда наступают тяжёлые осложнения: цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.

Даже у прогрессивной Европы не получается побороть эпидемию гепатитов из-за их бессимптомного течения. “У многих людей с гепатитом B или C не наблюдается явных симптомов болезни, и ее часто долго не диагностируют”, – говорит Эрика Даффелл, эпидемиолог Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в Стокгольме.

Статистика такова: 45-85% больных гепатитом В и 20-89% больных гепатитом С узнают о своём недуге лишь спустя несколько лет. Замечу, что всё это время подобные люди являются заразными для окружающих. ВОЗ крайне обеспокоена этим вопросом и считает профилактику и раннюю диагностику гепатитов приоритетной задачей на ближайшее время.

Диагностика проста: необходимо сдать анализ крови. Современная медицина обладает достаточными знаниями и способами замедлить развитие осложнений, а в случае гепатита С и вовсе победить болезнь.

Для профилактики передачи инфекции многие страны вводят вакцинацию против гепатита В. Благодаря этому его распространенность, по данным большинства стран Европы, составляет менее 1%. Например, в Италии этот показатель равен 0,7%.

"Самое большое снижение показателей гепатита B происходит в странах с высоким, 95% и выше, охватом вакцинацией", – отмечает доктор Даффелл.

Вакцинировать детей от гепатита В лучше всего в первые 24 часа их жизни Иллюстрация

Гепатитом В может заболеть любой. Этот вирус передается в результате контакта с кровью, спермой и другими биологическими жидкостями инфицированного человека (вирус может передаваться от матери ребенку при родах и от взрослых детям в быту).

Гепатит С передаётся в основном через контакт с кровью инфицированного человека и наиболее распространён среди инъекционных наркоманов. Однако это не означает, что стоит терять бдительность, гепатит С чаще и быстрее приводит к тяжёлым осложнениям. Кроме того, имеются данные о росте заболеваемости инфекцией гепатита среди гомосексуалистов, а также среди заключенных и мигрантов. Вакцины против гепатита С пока ещё не существует.

Прежде чем оценивать необходимость вакцинации своего сына или дочки от гепатита В, спросите себя: как много ваших родственников, которые скоро придут порадоваться за новорождённого, недавно делали анализ крови на антитела к гепатиту В или С? Уверен, что немногие...

Вакцинация от гепатита В нужна, важна и спасает жизни детей.

Будьте здоровы!⠀

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