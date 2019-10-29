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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Частые простуды у ребенка и что с этим делать

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Многие родители беспокоятся из-за частых простуд у ребенка и часто задают вопросы, что делать в такой ситуации. Например, вопрос: сыну 11 месяцев. Он очень часто болеет простудными заболеваниями (особенно бронхитом) – каждый месяц. И каждый раз ему назначают антибиотики. Все бы ничего, но эти болезни стали уже настораживать. Сынок родился доношенным, роды прошли благополучно. Он до сих пор на грудном вскармливании. В чем же может быть причина? Возможно, старшая дочка (ей 6 лет) постоянно приносит всякие инфекции из садика? Но она ведь так часто сама не болеет. Сдавали анализы мочи и крови – все в норме. Очень хотелось бы избавиться от этих бесконечных болезней. Но как? Может, обратиться к иммунологу или начать закаливание ребенка? Ведь так его жалко, особенно, когда ему колют уколы. Большая к вам просьба дать мне совет и рекомендации. Заранее благодарна.

Простуда — это болезнь, связанная с переохлаждением. Крайне маловероятно, чтоб ваш 11-месячный ребенок ежемесячно замерзал и поэтому болел простудными заболеваниями. Ясно, что ваш бронхит, скорее всего, инфекционный, и инфекции почти наверняка приносит из садика старшая дочь. Какие это инфекции? В подавляющем большинстве случаев ОРВИ, т.е. острые респираторные вирусные (!) инфекции. Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях. Главное, что вы должны понять: ребенок при нормальном лечении не особо боится ОРЗ, гораздо большая нагрузка на организм — это именно лечение ОРЗ лекарствами. А нормально лечить ОРЗ — это значит создать условия, чтобы ребенок с минимальными потерями для здоровья справился с болезнью, т.е. поменьше кормить, побольше поить, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы ребенок благополучно выздоровел за 4-5 дней.

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Ребенок часто болеет

Ребенок часто болеет

https://tion.ru

Если вам хватит выдержки и умения "лечить" ОРЗ, чтобы не использовать лекарства, то ничего делать не надо. Если же каждое ОРЗ — повод колоть ребенку антибиотики, то действительно надо что-то делать. Что делать? Вовсе не закаливать и вовсе не ходить к иммунологам. А прежде всего самой читать, разбираться, понимать, какие бывают болезни и что надо делать, раз вы не можете договориться с врачом.

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
дети
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