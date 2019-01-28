Будущее начинается с мечты

Дети – это наше гиперболичное отражение. Наблюдая за ними, слушая их мнения и зная их мысли, можно как в увеличительном зеркале рассмотреть собственные достоинства и недостатки, даже самые мелкие. Поэтому очень полезно спрашивать детей, что они думают, и главное – о чем мечтают. Ведь мечты – это область свободы, которую никто не может ни контролировать, ни направлять.

Если малыш мечтает попасть в мультик и разговаривать с животными или летать, как добрая фея, значит у него прекрасно развито воображение, он верит в чудеса и добро. Если ребенок постарше грезит стать великим ученым и изобрести телепорт, или полететь на Марс, или покорить горную вершину, то он уже понимает, как важен миру прогресс и чем нужно заниматься в будущем. И стоит задуматься, если заветное детское желание – просто модный гаджет или "чтобы мама с папой не ссорились из-за денег". Детские мечты – это своего рода лакмус здоровья общества.

Как показало недавнее масштабное исследование, которое провела команда проекта "Здійсни мрію", более 90 % украинских детей мечтают о материальных ценностях или обыденных вещах: новой игрушке, планшете, смартфоне, домашнем питомце, походе в парк развлечений…

Современный мир прагматичен, меркантилен и полон условностей. Взрослым в нем не до мечтаний, у них скорее цели, планы, расчеты. Но детям важно фантазировать, причем без границ, искренне веря в чудо! Именно такие, идущие из самого сердца, мечты помогают ребенку познать реальный мир, ощутить себя в нем, понять, что нравится, и выбрать направление для дальнейшего развития. Но современные дети все чаще мечтают, как взрослые, – материально.

"Так хочется, чтобы наши дети и молодежь мечтали широко и без границ. Ведь у немечтающего поколения не может быть своих Илонов Масков и Стивов Джобсов. Так хочется видеть наших детей с горящими глазами и с мечтами сделать этот мир лучше своими открытиями, новыми технологиями и добрыми делами. Мечтать – это тоже определенный навык, которым в первую очередь должны овладеть мы, взрослые, чтобы вместе с детьми учиться не ограничивать себя стереотипами и мечтами о материальном. Это исследование показывает, что дети смотрят на мир нашими (то есть взрослыми) глазами. Давайте все вместе вернем детей в детство, где есть право на мечту, на космос, на рыцарей и драконов", – отмечает Оксана Рудюк, директор по стратегическим коммуникациям Альфа-Банка Украина.

Если ребенок мечтает исключительно о материальных ценностях, это означает, что у него слабо развито воображение и он полагается только на логику. Мечтая без границ, дети не просто развивают воображение, но и находят свой жизненный компас, учатся ставить цели и действовать. Только у мечтающего ребенка есть шанс стать счастливым взрослым и добиться в жизни того, что действительно важно именно для него.

А еще детские фантазии часто отображают то, чего ребенку не хватает в реальности. Именно поэтому так важно относиться к детским мечтам всерьез, уметь слышать детей, разговаривать с ними о том, что их вдохновляет.

Исследование показало, что на мечту детей напрямую влияют родители. Если взрослые не верят в чудо – а настоящие мечты всегда в той или иной степени зависят от чуда – то не будет верить и ребенок.

"Маленькие дети просто идеально считывают эмоциональное состояние родителей: чем меньше возраст ребенка, тем большая эмоциональная составляющая его общения с миром и взрослыми", – объясняет психолог проекта "Здійсни мрію" Владимир Миколенко.

Почти 40 % родителей, принявших участие в исследовании, понятия не имеют, о чем мечтают их дети. При том что почти 75 % детей говорят, что делятся сокровенным именно с мамой и папой. То есть взрослые не считают достаточно важным вникать в мечты ребенка. А случается, что из благих намерений еще и подрезают крылья юному мечтателю. Пытаясь уберечь свое чадо от жизненных разочарований, они советуют: мечтай о чем-то земном, о достойной жизни. Хорошая работа, высокая зарплата, элитное жилье и автомобиль – эти взрослые желания так часто транслируются в современном обществе как высшие блага, что не мечтать о них невозможно.

Между тем успешность и деньги не являются ключевыми ценностями, которые делают человека счастливым, считает президент Украинской ассоциации врачей-психологов Богдан Божук. По его словам, на уровень счастья человека более всего влияет то, насколько исполнены его желания и планы. Также важным показателем является здоровье. Его отсутствие не может быть компенсировано никакими суммами.

В опросе, который провел проект "Здійсни мрію", приняли участие 300 детей в возрасте от 5 до12 лет из пяти городов Украины. Из них 150 человек – дети, проходящие лечение от тяжелых заболеваний, и 150 – здоровые дети, ведущие активный образ жизни. Ответы детей из двух разных групп во многом были схожи, но несколько принципиальных отличий все же имели место. Например, 14 % нездоровых детей озвучили единственную мечту – вылечиться. При этом они показали значительно большую готовность помогать другим людям.

"Действительно, дети с болезнью вдвое чаще хотят помочь другим людям, потому что боль, которую они переживают, делает их чувствительнее к боли других, – комментирует полученные данные куратор проекта " Здійсни мрію" Лидия Таран. – Когда мы создавали наш проект, то понимали, что не сможем подарить чудо выздоровления всем этим деткам, но мы найдем способ осуществить их заветные мечты и наполним их непростую жизнь яркими красками и эмоциями, которые придадут им сил в борьбе с болезнью. Сейчас мы точно знаем, что мечты целебны! А еще они очень нужны для развития и раскрытия талантов каждого ребенка – и болеющего, и здорового. Наша задача – мотивировать детей не ограничивать себя в желаниях и мечтах, не бояться говорить о них и верить, что они обязательно сбудутся".

За несколько лет работы проект " Здійсни мрію" исполнил сотни желаний детей, проходящих лечение от сложных заболеваний. В 2018 году проект расширил свою деятельность, в ходе которой к команде присоединились десятки волшебников.

В украинских школах состоялась масштабная волна уроков мечтаний, методологию которого подготовили лучшие учителя под патронатом МОН и " Освіторії". В 2019 тур по городам Украины продолжается, уникальный арт-марафон #МояДитячаМрія, в рамках которого команда проекта посещает школы, больницы, социальные центры и семейные фестивали, с целью собрать детские рисунки-визуализации желаний.

За несколько лет работы проект "Здійсни мрію" исполнил сотни желаний детей, проходящих лечение от сложных заболеваний. В 2018 году проект расширил свою деятельность, в ходе которой к команде присоединились десятки волшебников.

По всем городам Украины в 2018 году стартовала масштабная волна уроков мечтаний, методологию которого подготовили лучшие учителя под патронатом МОН и "Освіторії". Программа занятий сразу доказала свою эффективность и, главное, необходимость для украинских детей. Поэтому в 2019 арт-марафон продолжается, команда проекта посетит новые города и проведет уроки мечтаний в школах, больницах, социальных центрах и семейных фестивалях, с целью собрать детские рисунки-визуализации желаний.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал