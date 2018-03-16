Без тренировок и диет: уборка в доме поможет похудеть

Все мы привыкли, что для того, чтобы похудеть, нужно сесть на диету и плотно заняться спортом.

Психологи же отмечают, что иногда достаточно обратить внимание на окружающую обстановку и внести в нее коррективы, передает MailOnline. И любимый дом может стать причиной набора веса или помочь похудеть.

Причина в том, что некоторые вещи, их цвет или положение подталкивают нас совершать некоторые вещи подсознательно, либо вовсе запускают определенные процессы в организме, например, голод. И это часто и отражается на состоянии фигуры.

Храните еду в контейнерах

Иногда есть начинает хотеться от самого только вида еды. Потому всякий раз, заглядывая в холодильник, нам хочется перекусить.

Во избежание этого, не оставляйте еду на видном месте и храните ее в контейнерах.

Замените все тарелки на маленькие

Чем больше обеденная тарелка, тем больше хочется в нее положить, и тем больше, соответственно, съедается.

Поэтому выбирайте тарелки в диаметре до 20 сантиметров, чтобы ваши порции способствовали похудению.

Более того, подбирайте посуду, которая контрастирует с цветом блюд. Исследование показало, что когда людям подавали белый рис на белых тарелках, они съедали на 22% больше.

Купите высокие стаканы

От лишней жидкости также поправляются. И любимые многими широкие узкие стаканы как раз этому способствуют – они создают иллюзию вмещение малого количества жидкости, потому опустошив один, сразу хочется выпить второй.

А длинные узкие бокалы, наоборот, кажутся объемными и помогают контролировать объем жидкости.

Уберите лишние столы

Пора избавиться от лишних столов в гостиной, спальне и пр. Ведь стол предполагает, что на нем стоит еда, а если стол близко и к нему можно легко дотянуться, то постоянно возникает желание взять еще один кусочек вкусненького.

Уберите все фото продуктов

Избавьтесь от аппетитных изображений фруктов, кофе и печенья, которые есть в вашем доме. Пусть они и добавляют "изюминку", но при этом провоцируют чувство голода и усиливают аппетит от одного только взгляда на них.

Храните специи в банках

Не секрет, что аромат некоторых специй стимулирует желание поесть. К таким относится ваниль, корица и пр. Этим, кстати, очень часто пользуются маркетологи. И чтобы в вашем доме не сработала уловка популярных булочных и фаст-фудов, поместите специи в банки и плотно закрывающимися крышками.

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