Без паники: названы главные признаки приближения родов

Каждая будущая мамочка за время беременности наверняка прошерстила тонну литературы, гигабайты страниц в интернете и опросила сотни подруг, чтобы узнать, как собственно начинаются роды и как они протекают.

Однако с приближением заветной даты все полученные знания могут куда-то улетучиться, из-за чего роженица забывает о предвестниках родов, и врачам приходится везти ее в больницу уже в последний момент либо же вовсе принимать роды в дороге. Пусть это и не опасно (если беременность не предвещает осложнений), но тем не менее не комфортно ни для самой мамы, ни для новорожденного малыша.

Акушер-гинеколог Валерий Якуба напомнил читательницам MedOboz, какие признаки выдают приближение родов и намекают на необходимость собираться в роддом.

Первые признаки родов распознать не сложно Bigmirnet

Живот опускается вниз

Один из самых первых признаков приближения родов – опущение живота. Так, сместиться он может за 2-4 недели до схваток, но это уже верный признак, что плод ниже опускается к области таза и уже готовится увидеть мир.

Примечательно, что у мам, которые уже рожали, живот может опускаться намного позже, например, за день до родов.

Учащенные мочеиспускания и постоянные желания сходить "по-большому"

Частота мочеиспусканий к концу беременности увеличивается, однако перед самим днем родов количество визитов в уборную едва ли не удвоятся. Плюс ко всему будет часто посещать и желание освободить кишечник.

Дело в том, что малыш своим весом давит не только на мочевой пузырь, но и на кишечник, от чего мама чаще ощущает соответствующие позывы. Кроме того, перед родами в организме стремительно увеличивается уровень гормона простагландина, главное свойство которого - расслаблять шейку матки, а "побочным" его эффектом является способность к послаблению кишечной мускулатуры.

Отходит "пробка"

Предупреждением, что до родов остались считанные дни, а возможно даже часы, является отхождение слизистой пробки. Так, беременная может обнаружить на нижнем белье светло-розовые выделения с примесью крови, либо же прозрачные или желтоватые. С этого момента нужно быть к себе максимально внимательной.

Подтекают воды

Это верный признак надрыва околоплодного пузыря. После этого будущая мама отметит интенсивное или слабое подтекание полупрозрачной жидкости из влагалища. Обычно после начала такого процесса роды могут начаться в течение суток, потому планировать какие-либо дела после такого признака не нужно.

Появляются боли в животе - схватки

Несмотря на многочисленные истории, схватки не всегда очень болезненны, тем более сразу. Часто они начинаются с еле ощутимых потягиваний в области живота. Позже периодичность их увеличивается, а интенсивность – усиливается. При этом предположить, на сколько они растянутся по времени – сложно, потому ощутив первые потягивания и сокращения в животе, собирайтесь в больницу.

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