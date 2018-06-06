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Анна Блинкова
Анна Блинкова
Психолог, репродуктологВсе статьи автора

Бесплодие начинается в голове

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В здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух в здоровом теле. ⠀

Эта аксиома работает в обе стороны, потому что психическое и телесное прочно связаны.

Каждый раз, погружаясь в чью-то историю, я замечаю, как телесные проявления (болезни, функциональные нарушения) иллюстрируют жизненные события. Симптомы часто похожи на то, как мы относимся сами к себе, как строим отношения с близкими и с миром в целом.

Ситуация бесплодия - это точка, в которой обостряются наши отношения с телом. Мы злимся на него, разочаровываемся, стыдимся, чувствуем ущербность, неполноценность. В итоге, связь теряется, начинает казаться, что тело живет какой-то своей жизнью, не подчиняясь нашим идеальным планам.

На самом деле, и я всегда об этом говорю, наше тело живет ровно так же, как живем мы. Наша психическая реальность (чувства, мысли, потребности) отражается в нашем теле как в зеркале.

Вот только не всегда у нас достаточно ресурса увидеть своё отражение. Включаются психологические защиты - отрицание, вытеснение, рационализация. Это нормально, мы так устроены.

С чего начинать восстанавливать связь с телом? С сочувствия к нему. Жалеть, просить прощения, оплакивать утраты (потерю беременности или утрату органов в следствии операций).

Мы все страстно желаем стать мамами, так почему бы не стать для начала самим себе самыми любящими, чуткими, поддерживающими и внимательными матерями?

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Автор
Анна БлинковаАнна Блинкова
Тема
женское здоровье
Объекты
бесплодиебеременностьздоровьеПсихологияСоветы врача
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