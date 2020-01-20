Беременность – не противопоказание: врач рассказала о вакцинации будущих мам

Известный факт, что прием любых медикаментов во время беременности, особенно в первом ее триместре нежелателен, а при неизбежности лечения должен проходить под строгим присмотром врача.

Но как быть с вакцинами? Ведь часто их введение просто необходимо, особенно если идет речь о болезнях, которые несут угрозу жизни будущей мамы и малыша.

"Конечно же, было бы лучше, если бы женщина позаботилась о плановой вакцинации еще до того, как наступила беременность, чтобы быть уверенной, что инфекции ее не затронут, когда уже будет вынашивать малыша, – объяснила MedOboz семейный врач Наталья Деменко. – Но если это не сделано, и врач рекомендует пройти вакцинацию уже когда женщины забеременела, лучше не отказываться".

Вакцинация во время беременности иногда просто необходима Моя планета

По словам врача, современные вакцины не несут угрозы ни будущей маме, ни плоду, поскольку действующие компоненты препарата находятся в такой форме, которая не может навредить организму. "Исключением является только индивидуальная непереносимость конкретного вещества в вакцине либо прямые противопоказания к препарату, например, воспалительные процессы в организме и пр.", – уточнила врач.

А вот заболевания, от которых призваны защищать вакцины, напротив, могут причинить серьезный ущерб здоровью. Так, например, из-за перенесения мамой инфекций в первом триместре беременности (самый трепетный период, когда происходит закладка органов ребенка), в разы повышается риск развития серьезных патологий у малыша.

Не стоит бояться и сезонных вакцинаций. В частности, речь идет о прививке от гриппа, которую нужно получать ежегодно.

"В сезон гриппа будущие мамочки попадают в особую категорию риска – из-за ослабленного иммунитета их организм особенно легко уязвим, – говорит терапевт Виктория Форосенко. – Вирус способен не только вызвать смертельные осложнения (пневмонию, менингит и т.д.), но и стать причиной выкидыша или попадая к плоду через плаценту, убивать клетки, являющиеся зачатками органов. Это чревато патологиями развития зрения и слуха, сердца, головного и спинного мозга и пр. Кроме того, грипп, перенесенный во время беременности, может ослаблять иммунную систему будущего ребенка, который уже с первых дней жизни будет очень восприимчив к заболеваниям. Потому получить прививку от этого заболевания нужно обязательно - никаких побочных эффектов и рисков для малыша она не несет, поскольку вакцина неживая. Более того, через плаценту антитела передаются и ребенку, потому после рождения у него будет сохраняться иммунитет еще в течение полугода. А это очень важно, поскольку прививка от гриппа не ставится младенцам до полугода".

Врач объяснила, что на 100% вакцина защиту все-таки не обеспечит, но на 70-80% – точно. Однако даже если инфицирование и произойдет, то течение заболевания будет проходить легче и с более низкими рисками осложнений.

Также медики рекомендуют не отказываться от "туристической" вакцинации. "Планируя путешествие, обязательно заранее (лучше за месяц) расскажите своему врачу, куда именно вы отправляетесь, и обсудите меры профилактики и необходимые вакцины, которые защитят вас от заболеваний, распространенных в той стране. Поскольку, опять же, во время отдыха или рабочей поездки можно "подхватить" инфекцию, которая несет потенциальную угрозу беременной и малышу".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вакцине от туберкулеза, которая вскоре будет доступна в больницах.

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