Для того чтобы не набрать лишний вес во время беременности, нужно убрать с рациона вредную еду и питаться полноценно.
Об этом написала диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. По ее словам, нормы прибавки кг в этот период не одинаковы для всех и зависят от исходного веса и индекса массы тела на момент наступления беременности.
"Как не набрать лишнего в период беременности? Достаточно убрать вредную еду, питаться полноценно", – сообщила Кляуз.
Беременность: диетолог рассказала, как не набрать лишний вес
Диетолог рассказала, как рассчитать индекс массы тела. Сначала нужно взвеситься натощак (данные в кг), потом взвести рост в метрах в квадрат. А затем поделить первую цифру на вторую.
По ее словам, нормой считается индекс от 18,5 до 24,9. Цифры от 25 до 29,9 обозначают лишний вес, а индекс в размере 30 и выше – ожирение.
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"Однако, если у вас двойня или тройня, то набор веса будет больше", – отметила Кляуз.
Нормы прибавки веса в беременность далеко не одинаковы для всех👆и зависят от исходного веса и индекса массы тела на момент наступления беременности🤰: Шаг 1: считаем ИМТ (в скобках - пример) 🔸взвешиваемся натощак -записываем вес в кг (вес 58кг) 🔸вспоминаем свой рост -записываем в метрах (рост 160см, те 1.6м) ✍️рассчитываем: 1. возводим рост в квардрат (рост 1.6м, тогда 1.6х1.6=2.56) 2. делим вес на полученное число роста (58: 2.56 =22.6) ИМТ 22.6👌 ⠀ ШАГ 2: смотрим "свою" прибавку за ВЕСЬ период беременности: ⠀ 🔘ИМТ 18.5-24.9 (норма)➡️ 11.5-16кг 🔘ИМТ 25-29.9 (лишний вес) ➡️7-11.5кг 🔘ИМТ 30 и выше (ожирение) ➡️ 5-9кг Однако, если увас двойня/тройня то набор веса будет больше ⠀ Как не набрать лишнего в беременность? 🙄 Достаточно убрать вредную еду, питаться полноценно🙌 Больше информации здесь #dr_klaus_гвбеременность ⠀ Если же нужна детальная информация и помощь - записывайтесь на онлайн консультацию👩⚕️, обсудим все нюансы, подробно расписываю рекомендации на весь период беременности❤️ стоимость 400грн (ок 1200руб) запись в директ➡️
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