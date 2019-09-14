Для того чтобы не набрать лишний вес во время беременности, нужно убрать с рациона вредную еду и питаться полноценно.

Об этом написала диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram. По ее словам, нормы прибавки кг в этот период не одинаковы для всех и зависят от исходного веса и индекса массы тела на момент наступления беременности.

"Как не набрать лишнего в период беременности? Достаточно убрать вредную еду, питаться полноценно", – сообщила Кляуз.

Беременность: диетолог рассказала, как не набрать лишний вес

Диетолог рассказала, как рассчитать индекс массы тела. Сначала нужно взвеситься натощак (данные в кг), потом взвести рост в метрах в квадрат. А затем поделить первую цифру на вторую.

По ее словам, нормой считается индекс от 18,5 до 24,9. Цифры от 25 до 29,9 обозначают лишний вес, а индекс в размере 30 и выше – ожирение.

⠀

"Однако, если у вас двойня или тройня, то набор веса будет больше", – отметила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии ученые из Университета Хиросимы обнаружили новый метод разделения сперматозоидов на "девочек" и "мальчиков". Они уже высказали опасения, что способ может быть использован в домашних условиях и без контроля медиков или государства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся