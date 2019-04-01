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/Mamaclub

Бабушка в 55 лет родила собственного внука

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55-летняя британка Эмма Майлз родила ребенка, став суррогатной матерью для своей дочери, которая родилась без матки.

Эмма Майлс, у которой уже есть двое собственных детей, решила сделать подарок своей 31-летней дочери Трейси Смит. Большую часть жизни девушка боялась, что никогда не сможет стать матерью. Еще в подростковом возрасте ей выставили ужасный диагноз — синдром Майера-Рокитанского. Как оказалось, Трейси родилась без матки, однако с яичниками и фаллопиевыми трубами у нее было все в порядке.

Эмма Майлс родила внука

Эмма Майлс родила внука

dailymail.co.uk

Миссис Майлз, которая также является матерью 24-летнего Никола, рассказала: "Меня трясло, когда я узнала, что Трейси не сможет иметь детей".

Несмотря на менопаузу миссис Майлз смогла стать суррогатной матерью, ведь оплодотворение выполнялось методом ЭКО, с использованием яйцеклеток ее дочери. Женщина оказалась достаточно здоровой, чтобы успешно выносить и родить ребенка. Но для этого ей пришлось сначала похудеть на 38 кг, а затем принимать гормоны, чтобы забеременеть.

Как известно, у матерей старше 35 лет повышен риск преждевременного прерывания беременности и преэклампсии — осложнений, которые могут стать смертельно опасными для женщин. Но это не испугало миссис Майлз. Отчаянное желание помочь дочери заставило ее решиться на суррогатное материнство.

"Несмотря на мой возраст, я совсем не беспокоилась о родах, — объяснила женщина. — Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы сделать эту особенную вещь для моей дочери".

Трейси Смит с новорожденным сыном

Трейси Смит с новорожденным сыном

dailymail.co.uk

Считается, что миссис Майлз — одна из старейших суррогатных матерей в Британии. В 2011 году сообщалось, что 57-летняя Памела Батлер из Блэквуда, Южный Уэльс, стала самой старой, после того как родила своего внука Джозефа, которого она также выносила в утробе.

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Тег
беременность
Источник
Источник:Dailymail.co.uk
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