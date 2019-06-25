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/Блоги - Mamaclub

Анна Блинкова
Анна Блинкова
Психолог, репродуктологВсе статьи автора

Позвольте ребенку быть ребенком

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Ребёнок не должен брать на себя функцию родителя – не должен жалеть родителя и, не дай Бог, брать себе боль матери.

Если вам очень плохо, пойдите к подруге, к соседке, к психологу. На худой конец позвоните по телефону доверия, но удержитесь от соблазна воспользоваться любовью ребёнка в этот момент.

Увы, так бывает, когда родитель использует ребёнка в качестве жилетки или помойного ведра, и сливает свой негатив или боль не окрепшему ещё детскому сердцу. А ребёнок не может отказаться, потому что другой мамы у него нет, более того, вообще-то без мамы плохо.

Тогда он берет на себя мамину боль, стыд, вину, болезнь:

  • я буду болеть вместо тебя, Мама;

  • я буду с тобой нести твой стыд;

  • я буду хорошо себя вести, чтобы мама не огорчалась/не болела/не выпивала...и прочее. ⠀

Поверьте, такая ситуация травмирует психику ребёнка порой сильнее, чем открытое насилие или отвержение. Если с вами так поступали в детстве – очень жаль.

И в этом контексте мне хотелось бы вот ещё о чем упомянуть – спросите себя: как вы начинаете использовать ещё не родившегося ребёнка? Как возлагаете на него свои ожидания счастья, свои исцеления от неполноценности и улучшения самооценки?

Часто повторяют как мантру – "я буду счастливой только от того, что он будет счастлив". Вы правда думаете, что счастье ребёнка обеспечит счастье вам? Тогда оглянитесь на своих родителей – это действительно так? Их жизнь как-то особенно счастливая от того, что вы в своей жизни чего-то достигаете или переживаете? Если это так, то вы все ещё находитесь в слиянии с мамой, и пора взрослеть.

Счастье это выбор человека – жить счастливо или нет, и наличие или отсутствие чего-либо в жизни не обеспечивает счастье. Хотя очень хочется верит, что наоборот.⠀

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