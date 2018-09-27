Ко мне пришло такое письмо:

"Добрый день! Моя история такова: 18 лет отношения с мужчиной, не сказать, что очень жесткая защита от беременности. Ни одной "поклёвки". Только изредка были задержки месячных и сильные слезы по поводу отсутствия двух полосок. Около 10 обследований у различных докторов, мужской фактор, который пролечили. Регулярные фразы от гинекологов: " Чего дурака валяешь, иди беременней"... В итоге, 5 лет назад одна доктор предложила проверить трубы и они оказались непроходимы от слова совсем. Я выдохнула, обрадовалась и сейчас у нас растет сын. Ему 13 лет, 3 года дома. Попытки ЭКО я изначально отвергала по причине желания усыновить ребенка. И от понимания, что нет внутреннего ресурса пережить неудачу.

Сейчас сын прошел все острые стадии адаптации и мы поняли, что хотим второго ребёнка. Усыновить младенца – это кот в мешке по здоровью и диагнозам, но я себя на этот путь настроила. Я точно понимаю, что мужу и родителям – и моим, и его нужен маленький ребенок. И они очень честно воспитывают и любят нашего взрослого сына – и это я настояла на взрослом пацане. Уже полгода работаю над собой, представляю себя беременной. И сейчас готовы документы на квоту (платно я делать категорически отказалась, тратить ресурсы на врачей вместо воспитания приемного ребенка считаю глупостью)...

Еще есть подспудный страх: меня родители родили очень рано, я боялась подростковой беременности. Но сейчас мне 35 и этот страх вроде проработан. И есть диагноз Дисплазия тазобедренного сустава – это ограничивает количество эмбрионов. За раз подсаживать можно только одного, это снижает шансы на удачу. Я пообещала мужу ровно одну попытку. Ушла с нервной работы и коплю в себе моральные силы. Но каждый раз к врачам иду через нехочу...

Как побороть страх неудачной попытки?"

Первое, что сразу хочется сказать - Вы огромная молодец (Вы и Ваш муж), что усыновили мальчика! Быть родителем сложно, а тем более приемному ребёнку, да ещё и в подростковом возрасте - втройне сложнее. Чувствуется в Вас большая жажда материнства - это вызывает у меня уважение.

Еще отмечу, что сложилось четкое ощущение сильной связи между Вами и мужем, преданности и любви. То, какие усилия Вы прилагаете, очевидно, подпитываются любовью. Это Ваш ресурс. Не забывайте об этом. ⠀

Идём дальше. Между строк читаю страх, не столько перед неудачной попыткой, сколько, вообще, перед беременностью/родами/младенчеством. Похоже на такое иррациональное опасение или тревогу, стремление избежать всего, что там неминуемо ждёт женщину. Сейчас поэтапно объясню свою гипотезу.

1. Вам, скажем так, удавалось ранее избегать беременности: спайки в трубах не позволили зачать, тогда "я выдохнула, обрадовалась", и Вы усыновили взрослого мальчика. Важное здесь было замечание: "это я настояла на взрослом пацане". Как будто Вы хотели быстро пролистать книгу, сразу очутившись на интересном месте. ⠀

Вы не решились тогда на ЭКО. И это истинная правда, что не было сил на неудачи (верю!), которые точно были бы в процессе. Потому что, если женщина избегает беременности (боится, например), то никто ее не сможет забеременеть, даже через ЭКО. Это факт.

2. Затем ситуация складывается так, что беременность и младенчество от Вас все очень ждут. И Вы, не в силах отказать близким, преодолевая себя, готовитесь к ЭКО: "Уже полгода работаю над собой" и "Но каждый раз к врачам иду через нехочу...". И даже условие поставили "Я пообещала мужу ровно одну попытку..", как бы бессознательно защищая себя от возможного наступления беременности.

Нет, Вы не неудачной попытки боитесь, Вы скорее её даже ожидаете в глубине души. Вы избегаете именно беременности/родов и младенчества.

Почему?

Ответ, от части, есть в Ваши словах: "меня родители родили очень рано". Я не знаю всех деталей истории Вашего рождения, но могу предположить, что для молодых родителей это оказалось сложным испытанием, раз они Вас крепко "напугали" подростковой беременностью.

Если Дисплазия у Вас врождённая, то такой диагноз предполагает осложнения беременности (Вашей мамы) и последующее особое лечение ребёнка (Вас). Это все тоже в копилку трудностей. Возможно было ещё что-то труднопереносимое для родителей, что совпало с Вашими первыми годами жизни, а может и до Вашего подросткового периода.

Ранее я уже писала о том, что в нашем бессознательном накапливается чувственный опыт, не только наш личный, но и тот, что мы получаем в контакте с родителем (мамой) с первых минут своей жизни, и даже в период внутриутробной жизни. Это:

- переживания мамы в её беременность;

- отношение к беременности, её и окружения;

- чувства её к материнству (роды, ГВ и прочее);

- атмосфера, в которой живет новорождённый и мама, и многое другое.

Этот опыт, переданный нам, невозможно ассистировать или пережить самостоятельно, он ложится в фундамент нашей личности, в будущем определяя наше дальнейшее повеление/отношение к материнству и родительству. Но как раз с этим работает психотерапия.

В работе с Вами, я бы например, обращала внимание на то, что же происходило в Вашей родительской семье на момент зачатия/беременности/родов и первых Ваших лет жизни? Как вы оцениваете Вашу маму как мать? Каким видите ее материнство? Какие сейчас у вас складываются отношения, и как она относится к вашей ситуации материнства?

И самый главный вопрос, который я бы держала в голове, что Вас пугает в беременности? Что останавливает Вас? От чего Вам проще стать мамой подростку (учитывая все сложности адаптации), чем забеременеть?

Рассуждая вслух, я думаю, что у Вас есть возможность как бы обойти свой страх (или что там, мы пока точно не знаем) и стать мамой во второй раз, так же для подросшего ребёнка. Или, например, отложить ЭКО (сейчас, или заморозив эмбрионы) и заняться работой над собой с психологом (не самостоятельно!). Но только не для того, чтобы обязательно пойти в протокол потом, а просто для себя лично. А мамой Вы станете ещё раз точно! Даже нет сомнений! Но каким путём - покажет время.

Благодарю Вас за смелость и честность. Желаю Вам сделать тот выбор, который приведёт Вас к счастью.

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