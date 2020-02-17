Сквозь агонию: англичанка показала душераздирающие фото с умирающим сыном

39-летняя Тэмми Айресон из Кингс-Линн (Норфолк, Англия) поделилась душераздирающими снимками прощания со своим 13-недельным сыном Уилбером.

Мальчик родился с тяжелой генетической мутацией и не мог находиться без аппаратов жизнеобеспечения. Когда мать решила забрать его из клиники домой, у малыша случилась временная остановка сердца, после чего произошло тяжелое поражение головного мозга. Спустя несколько недель реанимации и борьбы за жизнь Уилберга было решено отключить его от аппаратов, сообщает Dailymail.

Как известно, Тэмми забеременела от своего бойфренда Марка спустя три месяца их отношений. Беременность пришлась на период лечения женщины от эндометриоза.

Впервые медики заметили отклонения в развитии малыша во время УЗИ на сроке 20 недель. У ребенка были признаки генетической мутации и связанного с ней артрогрипоза – скованности суставов. Уже тогда Тэмми рекомендовали прервать беременность, однако она отказалась.

"Я уже так сильно любила его. Он реагировал на касания к животу, между нами была сильная связь. Прогнозы были плохими, но я все же наделась, что однажды cмогу привести ребенка домой", – говорит Тэмми.

Тэмми во время беременности Dailymail

Однако этого не произошло. Малыш родился на 32 неделе и не дышал самостоятельно, потому его поместили в интенсивную терапию под аппараты искусственного жизнеобеспечения.

"Мы не знали, сможет ли он сделать это в первую ночь, но он справился. Медики советовали мне не беспокоить его физическим контактом, однако мои прикосновения утешали его: малыш любил, когда его гладят. С каждым днем он становился сильнее, менялся. Я его лелеяла, обнимала, пела ему песни. После физиотерапии он мог совершать небольшие движения, и это наталкивало на позитивные мысли", – рассказывает Тэмми.

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Генетические тесты показали, что Уилбер страдает мутацией гена RYR1, что приводит к заболеванию центральной части сердца и артрогрипозу – скованности суставов. После постановки диагноза Тэмми создала страницу в Instagram, надеясь связаться с другими семьями, где есть дети с такой же болезнью, и выяснить, что ждет Уилбера в будущем, ведь несмотря на то, что его подвижность была ограничена, мозг функционировал нормально.

После 12 недель пребывания в отделении интенсивной терапии Тэмми решила отвезти сына домой, но Уилбер перенес ужасную остановку сердца, из-за которой он получил серьезное повреждение мозга.

"Медикам удалось вернуть его к жизни, но как только он открыл глаза, я поняла, что моего маленького мальчика уже нет, – вспоминает Тэмми. – Его взгляд был пуст, и он, казалось, больше не узнавал меня. Он больше не отвечал на мои прикосновения, и связь между нами исчезла. Я была опустошена".

Врачи посоветовали Тэмми дать Уилберу время, чтобы оправиться от черепно-мозговых травм, но через две недели оказалось, что повреждения необратимы. И тогда она приняла трудное решение: отключить сына от аппаратов жизнеобеспечения.

В назначенный день медики помогли семье переехать в отдельную палату, чтобы попрощаться с ребенком, и именно тогда были сделаны душераздирающие фото.

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

Последние моменты с Уилбером Dailymail

"Мы заранее договорились сделать как можно больше фотографий, – объяснила Тэмми. – Несмотря на то, что в эти моменты было бы так больно возвращаться, не иметь изображения каждой драгоценной последней минуты с нашим сыном было бы намного хуже".

Тэмми держала и утешала Уилбера, когда аппараты были отключены, фотографировала их последние объятия, пела ему и велела не бояться. Женщина держала ребенка, когда он делал последние вздохи, и после этого она смогла провести со своим сыном девять дней благодаря специально приспособленной холодной "детской кроватке". В хосписе медсестры помогли Тэмми сделать отпечатки рук и ног Уилбера и сохранить прядь его волос.

Там же Тэмми пошла с мальчиком на прогулку, сидела на качелях на игровой площадке хосписа и позировала со своим сыном, скрывая явную агонию, через которую она проходила. Это был первый раз, когда она смогла сфотографировать лицо Уилбера без трубок и проводов.

Эти фотографии теперь занимают почетное место в доме Тэмми и Марка – на алтаре, посвященном Уилберу, где каждый день в честь его памяти горят свечи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 8-летней украинке, которая умерла от преждевременного старения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!