Нетипичный для меня пост, про детское питание, но, надеюсь, вам будет интересно.
Детям рекомендуется питаться 4-6 раз в день: 3 основных приема пищи и дополнительные перекусы.
Основная проблема в том, что родители дают детям (или дети покупают сами) в качестве перекуса сладости, мучное, чипсы, сладкие газировки, фастфуд. Ясное дело, что вы не оградите ребенка от всего, но это и не надо, достаточно того, что в большинстве случаев перекусы будут здоровыми.
Как собрать перекус дома?
Он должен быть максимально сбалансированным: углеводы, белки/жиры, овощи/фрукты – получается своеобразный конструктор:
группа углеводов: хлеб, хлебцы, лаваш, пита, мюсли-батончик хорошего состава или сделанный дома;
белки/жиры: творожок, сыр, йогурт, запеканка или сырники, рыба/мясо, хумус, орехи;
фрукты/овощи: удобно, если вы их сразу порежете и помоете, сухофрукты также могут быть;
не забудьте про напиток без добавленного сахара: вода, компот, морс, сок, домашний лимонад.
Пример: сендвич с сыром и зеленью, творожок, яблоко.
Иллюстрация
Что делать, если ребенок хочет вкусняшку?
В магазине есть фруктовые сладости без добавленного сахара, в карусели я привела примеры. Читала, что некоторые мамы жалуются на "химозный запах" и подозревают наличие сахара, но мы верим производителю, т.к. не можем проверить, поэтому ориентируйтесь на своего ребенка и свое желание.
Малышам можно предложить покупные фруктовые пюре.
Кстати, этот пост вполне подойдет и для взрослых.
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