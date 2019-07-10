Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Mamaclub

Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Диетолог Все статьи автора

Детские перекусы: что дать ребенку с собой

451

Нетипичный для меня пост, про детское питание, но, надеюсь, вам будет интересно.

Детям рекомендуется питаться 4-6 раз в день: 3 основных приема пищи и дополнительные перекусы.

Основная проблема в том, что родители дают детям (или дети покупают сами) в качестве перекуса сладости, мучное, чипсы, сладкие газировки, фастфуд. Ясное дело, что вы не оградите ребенка от всего, но это и не надо, достаточно того, что в большинстве случаев перекусы будут здоровыми.

Как собрать перекус дома?

Он должен быть максимально сбалансированным: углеводы, белки/жиры, овощи/фрукты – получается своеобразный конструктор:

  • группа углеводов: хлеб, хлебцы, лаваш, пита, мюсли-батончик хорошего состава или сделанный дома;

  • белки/жиры: творожок, сыр, йогурт, запеканка или сырники, рыба/мясо, хумус, орехи;

  • фрукты/овощи: удобно, если вы их сразу порежете и помоете, сухофрукты также могут быть;

  • не забудьте про напиток без добавленного сахара: вода, компот, морс, сок, домашний лимонад.

Пример: сендвич с сыром и зеленью, творожок, яблоко.

Детские перекусы: что дать ребенку с собой

Иллюстрация

Что делать, если ребенок хочет вкусняшку?

В магазине есть фруктовые сладости без добавленного сахара, в карусели я привела примеры. Читала, что некоторые мамы жалуются на "химозный запах" и подозревают наличие сахара, но мы верим производителю, т.к. не можем проверить, поэтому ориентируйтесь на своего ребенка и свое желание.

Малышам можно предложить покупные фруктовые пюре.

Кстати, этот пост вполне подойдет и для взрослых.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины