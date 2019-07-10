Нетипичный для меня пост, про детское питание, но, надеюсь, вам будет интересно.

Детям рекомендуется питаться 4-6 раз в день: 3 основных приема пищи и дополнительные перекусы.

Основная проблема в том, что родители дают детям (или дети покупают сами) в качестве перекуса сладости, мучное, чипсы, сладкие газировки, фастфуд. Ясное дело, что вы не оградите ребенка от всего, но это и не надо, достаточно того, что в большинстве случаев перекусы будут здоровыми.

Как собрать перекус дома?

Он должен быть максимально сбалансированным: углеводы, белки/жиры, овощи/фрукты – получается своеобразный конструктор:

группа углеводов: хлеб, хлебцы, лаваш, пита, мюсли-батончик хорошего состава или сделанный дома;

белки/жиры: творожок, сыр, йогурт, запеканка или сырники, рыба/мясо, хумус, орехи;

фрукты/овощи: удобно, если вы их сразу порежете и помоете, сухофрукты также могут быть;

не забудьте про напиток без добавленного сахара: вода, компот, морс, сок, домашний лимонад.

Пример: сендвич с сыром и зеленью, творожок, яблоко.

Иллюстрация

Что делать, если ребенок хочет вкусняшку?

В магазине есть фруктовые сладости без добавленного сахара, в карусели я привела примеры. Читала, что некоторые мамы жалуются на "химозный запах" и подозревают наличие сахара, но мы верим производителю, т.к. не можем проверить, поэтому ориентируйтесь на своего ребенка и свое желание.

Малышам можно предложить покупные фруктовые пюре.

Кстати, этот пост вполне подойдет и для взрослых.

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