Агентство коммуникаций "ВАРТО" обеспечит информационную поддержку благотворительному проекту медиахолдинга "1+1 Медиа"

Агентство коммуникаций "ВАРТО" заключило договор о сотрудничестве с медиахолдингом "1+1 Медиа" в рамках благотворительного проекта "Здійсни мрію", основная задача которого — донести до украинцев важность умения мечтать для каждого лично и для общества в целом.

Команде агентства предстоит обеспечить информационную поддержку арт-марафона проекта #МояДитячаМрія в регионах Украины, которая включает работу со СМИ и блогерами. Провести общенациональную медиа-кампанию, направленную на освещение работы благотворительного проекта "Здійсни мрію", а также поменять негативную тенденцию угасания способности мечтать у украинских детей.

"Этот проект для меня, как для мамы четырёх дочек, особенный. Когда узнала о его миссии, то в первую очередь спросила о мечтах своих детей. Оказывается, моя старшая дочь мечтает спасти коралловые рифы от исчезновения. Для меня стало открытием то, как глобально могут мечтать современные дети, если их поддерживать. И поэтому твёрдо решила, что мы обязаны обеспечить эффективную коммуникацию с широкой общественностью и постоянное присутствие проекта в информационном поле Украины. "Здійсни мрію" — это огромная ответственность, ведь мы не просто строим коммуникации, нам необходимо изменить подход украинцев к мечтам: научить их слышать мечты своих детей и хоть иногда мечтать самим",

— говорит Наталья Холод, учредитель агентства коммуникаций "ВАРТО".

"Согласно социологическим исследованиям — только 5-10% украинских детей мечтают, а остальные хотят материальных вещей и развлечений. Мы поставили перед собой глобальную цель — изменить эту статистику, ведь дети, которые имеют мечту, — это будущие исследователи, лидеры, таланты. Именно они формируют основу инновационной и развитой нации в будущем. Важно растить в них великих мечтателей и созидателей. За время совместной работы с агентством "ВАРТО", пришли к выводу, что у нас совпадают ценности и подход к работе, а именно это приводит к эффективному сотрудничеству", — комментирует Светлана Павелецкая, PR -директор "1+1 Медиа ".

ДЛЯ СПРАВКИ:

Агентство "ВАРТО" — украинское агентство маркетинговых коммуникаций. Предоставляет комплексные услуги, направленные на создание и поддержание позитивного имиджа компании, бренда или персоны. За 12 лет работы агентство зарекомендовало себя как команда профессионалов, умеющая успешно решать коммуникационные задачи, разрабатывать и воплощать в жизнь долгосрочные PR-кампании, предотвращать и устранять кризисные ситуации.

Среди клиентов коммуникационного агентства – МС "Добробут", ТМ "На здоров’я", ТМ "Селянське", Carlsberg Ukraine, Inkerman, Amadeus, страховая компания "Альфа Страхование", АКБ "Индустриалбанк", сеть ломбаров "Благо", АБ "Экспресс-Банк", АБ "Пивденный", агропромышленная фирма "Таврия" и другие.

На сегодняшний день портфель реализуемых проектов "ВАРТО" выглядит следующим образом: корпоративный PR – 45%, SMM-маркетинг, event-маркетинг, реклама, проекты КСО – 40%, антикризисный PR – 15%.

"1+1 Медиа" — один из крупнейших медиахолдингов Украины. В состав группы входит 7 телеканалов – "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПЛЮСПЛЮС", "1+1 International", "УНИАН ТВ" и "Бигуди", а также группа интернет-сайтов, собственный производственный департамент, VOD-платформа 1+1 video и Высшая школа Media & Production. Помимо них, группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН и Главред.

"Здійсни мрію" – проект телеканала "1+1" совместно с благотворительным фондом "Ты не один" и ВБФ "Крона". В 2018 г. Фондом было проведено исследование среди здоровых детей и детей со сложными заболеваниями, чтобы определить, есть ли у них мечты. Результаты ошеломили: только 10% маленьких пациентов мечтают без ограничений и барьеров, а 90% – имеют практические мечты и желания. Среди здоровых детей судьба "мечтателей" без границ еще меньше – 5%. По словам ведущих мировых психологов, дети, которые имеют мечту, – это будущие исследователи, лидеры, таланты. Именно они формируют основу инновационной и развитой нации в будущем, и опыт развитых стран показывает важность поддержки мечтаний и стимулирования творчества у молодого поколения. Телеканал "1+1" совместно с благотворительным фондом "Ты не один" и ВБФ "Крона" решили изменить ситуацию в Украине и повлиять на негативную статистику, поэтому был начат проект "Здійсни мрію". Сейчас к программе присоединились украинские звезды, педагоги, активные родители, психологи, СМИ, компании и фонды. Благотворительное движение, кроме просветительской работы, помогает родителям тяжелобольных детей осуществлять мечты и на их примере доказывает, что вместе возможно дотянуться и до звёзд.