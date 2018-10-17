7 фактов о миоме, которые должна знать каждая женщина

Знаете ли вы, что миома – одно из самых распространенных гинекологических заболеваний? Его диагностируют у каждой третьей женщины после 30 и каждой второй после 40 лет. А еще диагноз "миома" оброс таким количеством мифов и ложных представлений, что уже давно пораосновательно в них разобраться.

Александр Попков – хирург гинеколог, руководитель направления оперативной гинекологии МС "Добробут", рассказал, что нужно знать каждой женщине об этом заболевании. Предупреждена – значит вооружена.

Факт 1. Миома – это доброкачественное образование

Миома (фибромиома или лейомиома) – это доброкачественное новообразование, которое формируется в стенке или шейке матки там, где есть клетки гладких мышц. Оно состоит из хаотично переплетающейся в тугой узел мышечной и соединительной ткани.

Диаметр миомы может колебаться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, а вес – от нескольких граммов до нескольких килограммов.

По мере того, как растет миома, увеличивается и матка – как при беременности. Поэтому размер узла обычно указывается в неделях. К примеру, миома 10 недель соответствует размеру матки при беременности в 10 недель.

Кто в зоне риска? Женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Но это не значит, что все, кто не входит в этот перечень – в безопасности. К сожалению, болезнь молодеет, и от нее не застрахован никто.

"Важно! Миома – опухоль доброкачественная и в рак она не переходит. А после наступления менопаузы может уменьшиться и не причинять вреда", - подчеркнул хирург-гинеколог.

Факт 2. Болезнь может протекать бессимптомно

Самая главная проблема в том, что зачастую миома не вызывает симптомов. И многие даже не догадываются, что она у них есть, пока не окажутся в кресле у гинеколога.

Наличие симптомов зависит от размера, количества и расположения миомы. Признаки, на которые стоит обратить внимание: болезненные и/или обильные месячные, нерегулярный цикл, боль и чувство давления в тазу, вздутие живота, давление на мочевой пузырь или кишечник.

Эти симптомы во многом схожи с другими заболеваниями, поэтому в любом случае важно обязательно обратиться к врачу для постановки точного диагноза.

Факт 3. Причины заболевания пока не выяснены

Мнения ученых расходятся, и четких определений причин появления узлов попросту нет. Из самых вероятных называется гормональный дисбаланс, в особенности повышение чувствительности клеток мышцы матки к концентрации уровня женского полового гормона эстрогена или прогестерона.

Также к возможным предрасполагающим факторам причисляют различные воспалительные процессы в репродуктивных органах, генетическую предрасположенность, малоактивный образ жизни, хроническое стрессовое состояние.

Факт 4. Миома требует обследования

Сами по себе миомы не опасны, но узлы, которые располагаются в полости матки, могут нарушать ее сокращающую деятельность и вызывать различные симптомы. Такие, как болевые ощущения, обильные болезненные месячные, а если миома сильно давит – нарушение тазовых органов.

"Из-за миомы могут быть трудности с беременностью и последующим вынашиванием. Но это совсем не значит, что забеременеть и родить здорового малыша невозможно, все зависит от расположения узлов", - сказал Александр Попков. В любом случае миома требует наблюдения специалиста.

Факт 5. Обследование происходит с помощью УЗИ и МРТ

Миома определяется на УЗИ при обследовании у гинеколога. Для получения дополнительных данных и определения лечения может использоваться метод МРТ.

Сами по себе небольшие миомы – явление довольно частое, поэтому если была обнаружена маленькая миома, паниковать не нужно. Для начала гинеколог внесет в карту всю информацию – размер, положение, количество узлов. А дальше необходимо будет наблюдать за ней, и контролировать возможное появление новых узлов или рост уже имеющихся

Факт 6. Оперативная гинекология в "Добробут" - за малотравматичные операции

"Вопреки всем мифам о том, что избавление от миомы означает удаление матки, в большинстве случаев это не так. Миома поддается лечению – с помощью медикаментозных, аппаратных или хирургических методов.", - акцентирует внимание Александр Попков.

У нас в клинике способ лечения выбирается в зависимости от размеров миомы, ее положения, симптомов и возраста пациентки.

Медикаментозная терапия – помогает приостанавливать рост миомы.

Эмболизация маточных артерий – этот метод позволяет перекрыть доступ кровоснабжения узлов, благодаря чему останавливается их рост и развитие.

Миомэктомия – хирургическое удаление миомы. Используются малоинвазивные способы проведения оперативных вмешательств, такие как гистероскопия и лапароскопия, лапаротомический метод

Высокочастотный фокусированный ультразвук – технология разрушения новообразований, которая воздействует на них высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.

Только в случае, если какие-то из названных выше способов не дали положительного результата или их применение нецелесообразно, может быть назначено проведение гистерэктомии – хирургического удаления матки. Но это уже самый крайний случай.

Факт 7. Лучшая профилактика – регулярные обследования

Самая лучшая и самая действенная мера предупреждения – это регулярное посещение гинеколога. Профессиональный осмотр с УЗИ органов малого таза, сделанный хотя бы раз в год, – подвел итог Александр Попков, руководитель направления оперативной гинекологии МС "Добробут".