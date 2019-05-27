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/Mamaclub

51-летняя женщина родила сразу четверых

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В Великобритании в октябре 2018 года 51-летняя Трейси Бриттен смогла родить сразу четырех детей, - с ними сейчас все в порядке, и их недавно крестили.

Соответствующие фото публикует британский известный таблоид The Sun.

Отмечается, что у Трейси уже есть трое взрослых детей и даже восемь внуков, и все ее знакомые, мягко говоря, были шокированы, когда она заявила о намерении вновь стать матерью.

Она вместе со своим 39-летним мужем Стивеном отправилась на Кипр, чтобы сделать ЭКО за 7 тысяч фунтов (235 тысяч гривен).

Тогда попробовали поместить в матку четыре эмбриона, из них выжили три, при этом, один разделился на два, образовав девочек-близнецов.

51-летняя женщина родила сразу четверых

Готовность Трейси в возрасте 51 года родить даже не одного, а сразу четырех детей, повергла в глубокий шок всех ее знакомых, с тех пор она использовала более 6 тысяч бутылочек молока и почти 5 тысяч подгузников, едва смогла поспать перед церемонией крещения детей в Саутгейте, но не жалеет.

51-летняя женщина родила сразу четверых

"Но я бы не обменяла их на весь мир. Они прекрасные пучки радости", - говорит счастливая мама.

51-летняя женщина родила сразу четверых

Напомним, ранее 25-летняя Никета Белл несколько лет безуспешно пыталась забеременеть и родила сразу тройню, когда уже совсем отчаялась.

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