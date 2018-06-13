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5 секретов красивого загара

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Лето – самое время обзавестись супер-красивым загаром. Но к самому процессу нужно подходить с умом, ведь одно неловкое действие, и все старания пойдут насмарку – или пятнами пойдет, или не "ляжет" красиво, или вовсе кожа облезет.

MEDOBOZ подготовил для вас несколько дельных советов, которые помогут шикарно загореть и оставаться "шоколадкой" максимально долго.

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Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Звучит парадоксально, но солнцезащитный крем – необходимость. И дело не только в том, что он защищает кожу от вредных лучей – он помогает сохранить загар максимально долго. Так, верхний слой кожи обновляется каждые десять дней, поэтому чем медленнее вы загораете, тем дольше загар будет держаться. Наносите крем каждые 2 часа и после купания.

Делайте пилинг дважды в неделю

Загар - это реакция кожи на солнце, проще говоря – травма верхних ее слоев. И, соответственно, поврежденная кожа постепенно отслаивается, что на загорелом теле выглядит пятнами. Чтобы их избежать, регулярно делайте пилинг кожи – так загар будет оставаться ровным и ярким.

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Загорайте в безопасное время

Помните рекомендации врачей о загаре до 11 и после 15 часов? Так вот, их стоит придерживаться, поскольку в промежутке солнце просто сжигает кожу, и результатом может стать ожог или пересушивание кожи. И в том, и в другом случае вы можете в считанные часы испортить результат своих стараний.

Пейте фреши

Старайтесь дважды в день пить фруктовые или овощные фреши. Такие напитки содержат огромное количество витамина С. Он улучшает регенерацию клеток и способствует улучшению состояния кожи, придавая ей сияния.

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Ешьте правильные продукты

Вы не поверите, но некоторые продукты умеют стимулировать выработку пигмента и помогают получить более интенсивный и стойкий загар. Этот эффект достигается за счет содержания в составе аминокислот тирозина и триптофана, бета-каротина, витамина Е, селена и ликопина. Этот "набор для загара" можно найти в моркови, томатах, абрикосах, персиках, винограде, спарже, дыне, шпинате, брокколи и арбузе. Старайтесь употреблять хоть один продукт из списка в день, и ваши старания уж точно порадуют вас и вызовут восхищение окружающих.

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Автор
Екатерина ХудобецЕкатерина Худобец
Тема
Жить здорово
Объект
здоровье
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