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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Старший ребенок в семье: советы родителям

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Присутствие в доме старшего ребенка нередко порождает целый ряд специфических проблем, возникающих и у детей (ревность, обида, агрессия, излишнее любопытство, неспособность отличить младшего брата от новой игрушки), и у родителей (чувство вины, раздражительность, острейшая нехватка времени)… Понятно, что 2-летний старший брат или 10-летняя сестра — это разные проблемы, но есть и универсальные советы, которые пригодятся в любом возрасте.

Теперь вам должно хватать времени на двоих (троих и т. д.)! Минимизируйте затраты времени на домашний труд, по возможности максимально используйте достижения цивилизации — подгузники, посудомоечная машина, готовая еда и т. д.

Не совершайте организационных ошибок — совместный сон, кормление по первому писку, многочасовые укачивания — все это не для вас. Дефицит времени, эмоций и внимания по отношению к старшему ребенку — основная причина большинства теоретически возможных проблем.

Говорите со старшим о младшем. Рассказывайте, объясняйте, отвечайте на вопросы, поощряйте заинтересованность. Читайте сказки о братьях и сестрах.

Нельзя принести в дом погремушку и забыть про машинку для старшего брата. И гостей/бабушек предупредить: или приходите с пустыми руками, или сколько детей — столько и подарков.

Нельзя спеть колыбельную младшему и не почитать сказку/поговорить по душам со старшим. Нельзя устроить фотосессию младшему и не сделать портрет старшей сестры с последующей публикацией в "Инстаграме" и восторженным комментарием про самую лучшую/самую красивую девочку.

Поощряйте любые попытки старшего помочь вам в уходе за младшим. Провоцируйте ситуации, когда вам помощь нужна. Очень хвалите. Очень! Ставьте в пример.

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Старший ребенок в семье: советы родителям

Иллюстрация

Не создавайте ситуации, когда старший ребенок вынужден брать на себя ответственность и принимать какие-либо родительские решения. Большинство специалистов не рекомендуют даже на короткое время оставлять детей одних, если старшему ребенку еще не исполнилось 12 лет. В любом случае, даже если ребенок 15 лет остается присмотреть за младшей сестрой, это должна быть его инициатива, а не категорическое требование родителей.

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети Отношения
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