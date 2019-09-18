Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Mamaclub

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Профилактика отравлений лекарствами

363

Применительно к детям раннего возраста возможны две стандартные ситуации, которые могут закончиться отравлением лекарствами:

  • ребенок съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп и т. д.;

  • родители ошибаются с дозой препарата, который назначен врачом или применяется в порядке самолечения (путают мг и мл, неправильно разводят суспензии и т. д.).

Запомните важные правила, лежащие в основе профилактики отравлений лекарствами.

Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке).

Контролируйте сроки годности лекарств.

Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали миллилитры (мл) и миллиграммы (мг).

Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания.

Не давайте лекарства в темноте.

Новости
Лечить настойкой прополиса горло – это родительский бандитизм
Профилактика отравлений лекарствами

Иллюстрация

Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения.

Не ленитесь прятать лекарства после использования.

Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре.

Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети лекарства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости