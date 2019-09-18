Применительно к детям раннего возраста возможны две стандартные ситуации, которые могут закончиться отравлением лекарствами:
ребенок съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп и т. д.;
родители ошибаются с дозой препарата, который назначен врачом или применяется в порядке самолечения (путают мг и мл, неправильно разводят суспензии и т. д.).
Запомните важные правила, лежащие в основе профилактики отравлений лекарствами.
Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке).
Контролируйте сроки годности лекарств.
Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали миллилитры (мл) и миллиграммы (мг).
Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания.
Не давайте лекарства в темноте.
Иллюстрация
Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения.
Не ленитесь прятать лекарства после использования.
Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре.
Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).
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