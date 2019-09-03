Лето закончилось и холода уже на носу, с которыми повышаются риски заболеваний дыхательных путей.

Отвечаем на вопросы по поводу графика прививок, которые волнуют родителей:

"Сделали "Превенар". Врач отсчитала ровно 30 дней и назначила следующую. Но везде, где я читала написано следующее: не менее 30 дней между прививками. Почему мне запретили приходить через 40, 45 или 60 дней после первой прививки? И "Манту". Врач сказала прийти ровно в год, максимум ±3 дня. Почему нельзя поставить "Манту", например, в год и десять дней?"

Иллюстрация

Вопросы риторические. Можно. Можно и нужно. И вообще медицина существует для того, чтобы всем было удобно. Врачу удобнее вас принять через 30 дней? Это её проблемы. Но должно быть удобно всем. Поэтому есть минимальные интервалы, есть рекомендуемые сроки, а еще есть логика и здравый смысл. Разумеется, "Манту" можно сделать и в год и месяц, и в полтора, а некоторые вообще его не делают никогда в жизни, но тем не менее живут. Поэтому, врач однозначно не права.

Вакцина "Превенар" повышает защитные силы организма против сепсиса, менингита, пневмонии, бактериемии и острого отита. Вакцинация проводится с целью профилактики инфекционных заболеваний типа Streptococcus pneumoniae серотипов 4, 6В, 9V, 14, 18С, 19F и 23F. Обычно показана детям от 2 месяцев до 5 лет. Взрослым вакцинация не проводится.

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