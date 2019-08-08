Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Mamaclub

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Можно ли заразиться бешенством от человека?

307

Мы знаем, что вирус бешенства могут переносить бродячие собаки, летучие мыши, еноты и другие представители дикой фауны. Инфекция обычно передается через слюну зараженного животного при укусе. Болезнь у людей считается полностью предотвратимой, если вакцина вводится после укуса, но до появления симптомов. Однако часто возникает вопрос, может ли человек, пострадавший от укуса бешенной собаки, быть заразным.

Теоретически передача бешенства от человека к человеку возможна. Но достоверного практического подтверждения подобной возможности на сегодня нет. Говоря другими словами, за всю историю человечества описаны буквально единичные случаи, когда в качестве причины бешенства рассматривался контакт с другим человеком, но в большинстве случаев исследователи приходят к выводам о том, что строго научного подтверждения этим фактам нет.

Исходя из этого, теоретическую возможность заражения от человека можно рассматривать как крайне маловероятную. Таким образом, данная возможность не должна вас очень волновать. Особенно с учетом того, что вы проходите курс адекватного профилактического лечения.

Можно ли заразиться бешенством от человека?

Иллюстрация

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети болезни
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости