Мы знаем, что вирус бешенства могут переносить бродячие собаки, летучие мыши, еноты и другие представители дикой фауны. Инфекция обычно передается через слюну зараженного животного при укусе. Болезнь у людей считается полностью предотвратимой, если вакцина вводится после укуса, но до появления симптомов. Однако часто возникает вопрос, может ли человек, пострадавший от укуса бешенной собаки, быть заразным.

Теоретически передача бешенства от человека к человеку возможна. Но достоверного практического подтверждения подобной возможности на сегодня нет. Говоря другими словами, за всю историю человечества описаны буквально единичные случаи, когда в качестве причины бешенства рассматривался контакт с другим человеком, но в большинстве случаев исследователи приходят к выводам о том, что строго научного подтверждения этим фактам нет.

Исходя из этого, теоретическую возможность заражения от человека можно рассматривать как крайне маловероятную. Таким образом, данная возможность не должна вас очень волновать. Особенно с учетом того, что вы проходите курс адекватного профилактического лечения.

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