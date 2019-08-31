Нельзя просто так взять и не лечить себя, мужа, ребенка средствами народной медицины.
Многих волнует вопрос, касающийся продуктов пчеловодства. У меня спрашивают: "Как вы относитесь к препарату "Настойка прополиса на спирту" для смазывания слизистой горла при ангине. Не сожжет ли такой препарат слизистую ребенку?"
Я отношусь к настойке прополиса на спирту, как к средству активной помощи папам-алкоголикам, никакого другого эффекта, медицински-значимого, у этого препарата нет. Мазать спиртом горло детей, лечить настойками ангины – это родительский бандитизм. Я не знаю, что вы там сожжете, сжечь вы можете все, что угодно, но пока вы будете жечь спиртом, ангина, то есть стрептококк, микроб, который вызывает ангину, сожжет сердце, почки и все остальное. Поэтому не занимайтесь глупостями, а лечите ангину нормально, как положено в XXI веке.
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