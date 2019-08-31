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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Лечить настойкой прополиса горло – это родительский бандитизм

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Нельзя просто так взять и не лечить себя, мужа, ребенка средствами народной медицины.

Многих волнует вопрос, касающийся продуктов пчеловодства. У меня спрашивают: "Как вы относитесь к препарату "Настойка прополиса на спирту" для смазывания слизистой горла при ангине. Не сожжет ли такой препарат слизистую ребенку?"

Я отношусь к настойке прополиса на спирту, как к средству активной помощи папам-алкоголикам, никакого другого эффекта, медицински-значимого, у этого препарата нет. Мазать спиртом горло детей, лечить настойками ангины – это родительский бандитизм. Я не знаю, что вы там сожжете, сжечь вы можете все, что угодно, но пока вы будете жечь спиртом, ангина, то есть стрептококк, микроб, который вызывает ангину, сожжет сердце, почки и все остальное. Поэтому не занимайтесь глупостями, а лечите ангину нормально, как положено в XXI веке.

Лечить настойкой прополиса горло – это родительский бандитизм

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети инфекция
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