Срыгивание — явление очень распространенное. Это вполне нормальный, естественный (физиологический) акт, свойственный большинству млекопитающих. Никогда не срыгивающий ребенок – явление уникальное.
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Срыгивание не должно вас беспокоить, если ребенок нормально развивается и прибавляет в весе. Даже если ребенок срыгивает часто. Даже если вам кажется, что срыгивает много. Даже если вам кажется, что он "срыгнул все, что съел". Если прибавка в весе нормальная – значит, все в порядке.
Возможны, тем не менее, ситуации, когда срыгивание – это не физиологическое (нормальное) явление, а симптом некоторых заболеваний или свидетельство того, что нарушаются определенные правила кормления малыша.
Чтобы получить ответы на вопросы "что это?" (норма, симптом, нарушение правил) и "что делать?" (оставить в покое, лечить, обучить) вам нужен врач.
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Когда срыгивание – это повод обратиться к врачу? При наличии даже одного из перечисленных ниже признаков:
недостаточный набор веса;
возникновение у вас любых сомнений в нормальности развития вашего ребенка;
до или после срыгивания возникает кашель или приступы кашля;
до или после срыгивания бывают проблемы с дыханием;
срыгивание вызывает явный дискомфорт (боль) – до или после него ребенок становится капризным, беспокойным;
молоко, которое ребенок срыгивает, имеет не белый цвет (розовое, светло-коричневое, зеленоватое и т. д.);
в молоке, которое ребенок срыгнул, имеется что-то, чем вы ребенка не кормили.
На будущее запомните: дети старше года, как правило, не срыгивают.
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