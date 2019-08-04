Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Mamaclub

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Когда надо лечить малыша гомеопатией?

170

Чтобы лечиться гомеопатией, надо знать, что такое гомеопатия. Если вы думаете, что гомеопатия – это лечение травами, так вы ошибаетесь.

Гомеопаты (т. е. врачи, которые лечат посредством гомеопатии) утверждают, что если к маленькому-премаленькому количеству вещества (буквально несколько молекул или даже несколько атомов) добавить воды и определенным образом встряхнуть, так вода запомнит определенные лечебные свойства этого вещества и этой "заряженной" водой можно будет лечить определенные заболевания.

Научная медицина в заряженную воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии. Современные физика и химия объяснить, как устроена память воды, тоже не могут. Но это не важно. Важно, что в это верят гомеопаты и те, кто покупает гомеопатические средства.

Когда вы даете своему малышу гомеопатическое лекарство, вы даете ему воду. Вы не делаете ничего плохого и вредного. От воды (даже если кто-то считает, что она очень сильно заряжена) не становится хуже, гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго – до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства.

Когда надо лечить малыша гомеопатией?

Instagram Евгения Комаровского

Когда надо лечить ребенка гомеопатией:

  • когда вы верите в заряженную воду (только не забывайте выполнять и другие назначения врачей);

  • когда лекарств не нужны, но кто-то из особо нервных членов семьи настаивает на немедленном лечении;

  • когда все вокруг лечат гомеопатическими средствами собственных детей, когда страшно "не лечить", когда сердце не на месте, когда родственники, бьются в истерике и запугивают – безопасная гомеопатия ребенку не помешает, а вам, вполне возможно, станет спокойнее.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети лекарства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости