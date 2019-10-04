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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Как выбрать безопасный шампунь?

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Нужно ли читать состав шампуней? Что такое сульфаты? Стоит ли полностью отказаться от косметики из масс-маркета и выбросить все сульфатные средства?

Что содержит сульфатный шампунь?

Сульфаты – являются основой шампуней и очень грубыми и агрессивными поверхностно-активными веществами. Они отвечают за интенсивное пенообразование во время мытья и за очистку кожи и волос, входят в состав практически всех шампуней.

Самые опасные из сульфатов:

  • sodium lauryl/laureth sulfate;

  • ammonium lauryl sulfate;

  • sodium dodecyl sulfate;

  • magnesium laureth sulfate.

Это натриевые соли лаурилсульфокислоты, очень дешевые, опасные и едкие компоненты. Пожалуй, одни из самых опасных компонентов, которые агрессивно воздействуют на кожу и здоровье в целом.

Так ли вредны SLS?

О вреде SLS бытует много разных версий:

  • SLS очищает окислением поверхности. Этот процесс может раздражать кожу, вызывать зуд, шелушения, покраснения, аллергии и при долгом применении — кожные заболевания;

  • SLS может способствовать иссушению волос, образованию сухих, ломких и секущихся кончиков, может способствовать выпадению волос и образованию перхоти, а также заболеваний кожи.

  • В составе шампуней сульфаты присутствуют в концентрации 10–17 % (как правило, они указаны на втором месте после воды, а это означает, что их концентрация максимальна!)

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SLS может способствовать выпадению волос и образованию перхоти

SLS может способствовать выпадению волос и образованию перхоти

Иллюстрация

Как решить проблему?

Внимательно читайте состав. Старайтесь выбирать косметику без этих компонентов. Обращайте внимание на срок годности, косметика со сроком годности более года содержит агрессивные консерванты.

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
дети
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